Poistka definitívne padla. NATO bije na poplach pred zbrojením, Kremeľ hovorí o poľutovaniahodnom konci jadrovej dohody

Severoatlantická aliancia (NATO) spolu s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom vyjadrili hlboké znepokojenie nad koncom platnosti dohody New START a apelujú na svetových aktérov, aby zachovali „zodpovednosť a zdržanlivosť“.
Podľa aliancie je stabilita v jadrovej oblasti zásadná pre globálnu bezpečnosť, pričom anonymný predstaviteľ NATO upozornil, že Rusko aj Čína svoje kapacity výrazne navyšujú. „Nezodpovedná jadrová rétorika Ruska a donucovacie metódy, ktoré signalizuje v jadrových otázkach, svedčia o strategickom postoji založenom na zastrašovaní," uviedol zdroj pre agentúru AFP.
Guterres situáciu zhodnotil ako kritické zlyhanie medzinárodnej diplomacie v momente, keď svet prvýkrát za viac než polstoročie čelí stavu bez záväzných limitov. „Toto zmarenie desaťročí dosiahnutých úspechov nemohlo prísť v horšom čase – riziko použitia jadrovej zbrane je najvyššie za desaťročia,“ varoval šéf OSN.
Moskva uprednostní národné záujmy
Kremeľ reagoval na vypršanie zmluvy s poľutovaním, hoci Rusko už v predstihu avizovalo, že sa necíti byť viazané žiadnymi kvótami. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov uviedol, že kým experti považujú zmluvu za neplatnú už od štvrtkového rána (01:00 SEČ), Moskva ju formálne pokladá za ukončenú až úderom dnešnej polnoci. Peskov zároveň potvrdil, že Vladimir Putin o jadrovej stabilite v stredu osobne rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
„Platnosť zmluvy končí, my to považujeme za negatívne a vyjadrujeme v tomto ohľade poľutovanie,“ vyhlásil Peskov. Zároveň kritizoval Washington za ignorovanie ruskej ponuky na ročné zachovanie limitov. Americký prezident Donald Trump sa k situácii v januári vyjadril stroho s tým, že „ak zmluva vyprší, tak vyprší“ a mala by byť nahradená lepšou dohodou. Peskov zdôraznil, že Moskva sa bude odteraz „riadiť predovšetkým svojimi národnými záujmami“.
Peking odmieta trojstranný dialóg
Obavy z nových pretekov v zbrojení zaznievajú aj z Berlína. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul zdôraznil, že bezpečnosť sveta závisí od obnovy globálnej dôvery, ktorá musí zahŕňať aj Peking. „Zakaždým, keď sa končí platnosť dohody o kontrole zbraní, by sme mali mať obavy,“ uviedol Wadephul počas pracovnej cesty v Canberre.
Čína však akékoľvek rokovania nateraz striktne odmieta. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien zdôraznil, že ich jadrové kapacity sú „úplne iného rozsahu“ než v prípade Ruska a USA, a preto sa Peking „v tejto fáze nezúčastní na rokovaniach o jadrovom odzbrojení“. Moskva podľa Peskova s týmto postojom Číny súhlasí.
Koniec éry od studenej vojny
Zmluva New START (Nový ŠTART), podpísaná v roku 2010 v Prahe Barackom Obamom a Dmitrijom Medvedevom, bola posledným pilierom kontroly jadrového zbrojenia. Od roku 1972, kedy Richard Nixon a Leonid Brežnev podpísali prvé historické dohody, ide o prvý moment, kedy medzi veľmocami neplatia žiadne obmedzenia pre arzenály dlhého doletu.
Okrem redukcie počtu hlavíc o približne jednu tretinu na 1550 kusov bola zmluva kľúčová pre princíp nukleárnej parity a vzájomnej kontroly prostredníctvom inšpekcií. Tie však boli od pandémie pozastavené. Oficiálny zánik zmluvy 5. februára 2026 otvára cestu k nekontrolovanému zbrojeniu, do ktorého už aktívne vstupuje aj Čína.