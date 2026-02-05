Pravda Správy Svet Budapešť začala s rozširovaním jadrovej elektrárne v spolupráci s Ruskom

Budapešť začala s rozširovaním jadrovej elektrárne v spolupráci s Ruskom

Maďarsko vo štvrtok oficiálne začalo stavebné práce na dlho odkladanom rozšírení jadrovej elektrárne Paks južne od Budapešti v rámci kontroverzného projektu Paks 2 pod vedením ruskej jadrovej spoločnosti Rosatom.

05.02.2026 13:48
debata
Taraba v Ide o pravdu: Ľudí v Málinci extrémne odškodníme, budú z nich milionári. Do Republiky nepôjdem, vystupujú ako opozícia
Video
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa v relácii Ide o pravdu vyjadril k plánovanej spaľovni v kúpeľnej oblasti Dudince, k zonácii Tatranského národného parku, k novele zákona o envirofonde aj k napätiu vo vládnej koalícii. Veľkú pozornosť venoval Málincu. Podľa neho Málinec vznikol preto, aby tam bola prečerpávacia vodná elektráreň. To Slovensko vedelo už pred tridsiatimi rokmi, dodal.

„Paks 2 garantuje dlhodobú energetickú bezpečnosť Maďarska,“ povedal minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pri slávnostnom spustení prác, na ktorom sa zúčastnil aj šéf medzinárodnej atómovej agentúry IAEA Rafael Grossi.

Budapešť tvrdí, že rozšírenie existujúcich kapacít jadrovej elektrárne Paks je jedinou cestou, ako pokryť rastúci domáci dopyt po elektrine ekologicky, lacno a bezpečne. Generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev označil začiatok výstavby za „historický deň“ a dôkaz pevného rusko maďarského partnerstva.

Maďarsko uzavrelo s Ruskom dohodu na výstavbu dvoch nových blokov elektrárne vrátane úveru vo výške 10 miliárd eur už v roku 2014. Prvý reaktor mal pôvodne začať fungovať v roku 2023, no povoľovacie prieťahy, pandémia ochorenia Covid 19 a západné sankcie voči Rusku projekt výrazne spomalili. Minulý rok USA udelili výnimku zo sankcií, ktorá umožnila pokračovanie projektu.

Nové reaktory by mali byť uvedené do prevádzky po roku 2030, keď sa začne postupné vyraďovanie pôvodných štyroch blokov využívajúcich ešte sovietske technológie z 80-rokov. Na projekte sa podieľajú aj západní dodávatelia vrátane francúzsko-nemeckého konzorcia Framatome-Siemens.

Stavebné práce začali napriek tomu, že Súdny dvor EÚ vlani zrušil rozhodnutie Európskej komisie o schválení štátnej pomoci pre projekt. Súd tak rozhodol v prospech Rakúska, ktoré je dlhodobým odporcom výstavby jadrových elektrární v susedných štátoch.

Kritici projektu varujú, že spolupráca s ruským Rosatomom ešte viac prehĺbi závislosť Maďarska od Moskvy, ktorá už teraz pokrýva veľkú časť jeho energetických potrieb.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Rusko #Rosatom #elekráreň Paks
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"