Katastrofa pre Rusov, velenie sa zrútilo, znie z Kyjeva. Ukrajinci si pochvaľujú, ako Musk odstrihol ruskú armádu od Starlinku

"Nepriateľ nemá problém na fronte, nepriateľ má na fronte katastrofu. Celé velenie jednotiek sa zrútilo. Útočné operácie boli v mnohých oblastiach zastavené,“ uviedol Serhij „Flash“ v príspevku na Facebooku.
Doplnil, že sa vyskytli problémy aj na strane ukrajinskej armády konkrétne s tými vojakmi, ktorí včas nepredložili zoznamy súkromných Starlinkov. Dodal, že proces spracovania zoznamov stále prebieha.
O rozsiahlom výpadku terminálov Starlink na ukrajinskom fronte informovali vo štvrtok aj ruskí vojenskí blogeri. Najmenej deväť blogerov blízkych ruskej armáde uviedlo, že spojenie bolo prerušené, čo podľa nich môže oslabiť schopnosť Moskvy viesť dronovú vojnu a sťažiť koordináciu jednotiek. Rusko pritom nemá vlastnú alternatívu k satelitným terminálom.
„Je to veľmi zlé, najmä vzhľadom na to, aká kľúčová je komunikácia na fronte,“ napísal bloger Roman Alechin na sieti Telegram. „Toto je naša Achillova päta, povedal mi už dávno jeden dobrý veliteľ,“ uviedol na sociálnych sieťach ďalší ruský bloger Alexander Koc.
Zakladateľ spoločnosti SpaceX, miliardár Elon Musk už na začiatku februára oznámil, že opatrenia proti neautorizovanému používaniu Starlinku sa osvedčili. Internetový satelitný systém Starlink prevádzkuje rovnomenný operátor, ktorý spadá pod SpaceX. „Zdá sa, že kroky, ktoré sme podnikli na zastavenie neautorizovaného používania Starlinku zo strany Ruska, zabrali,“ zverejnil na svojej mikroblogovacej platforme X.
Terminály Starlinku nie sú v Rusku oficiálne dostupné, do krajiny sa ale podľa ukrajinských tajných služieb dostávajú cez tretie štáty, napríklad cez stredoázijské republiky.
Rusko potom zariadenie používalo na ovládanie dronov, ktoré boli vybavené príslušnou anténou. Vďaka tomu sa ruským silám podarilo zničiť aj dva vrtuľníky pri meste Kropyvnyckyj v centrálnej Ukrajine.
Technické riešenie je založené na blokácii neregistrovaných terminálov v regióne. Ukrajina preto vytvorila takzvaný biely zoznam povolených zariadení. „Ide o veľmi rozsiahly proces, ktorý si vyžaduje čas,“ uviedol Fedorov.
Terminály má registrované nielen armáda, pre ktorú je prístup k internetu na fronte kľúčový, ale overením musia prejsť aj civilisti. Úrady potom raz denne zoznamy aktualizujú, čím je možné novo nahlásené terminály využívať na prístup k internetu. Fedorov uviedol, že sa pracuje aj na systéme, ktorý by umožnil okamžité overenie terminálov.Čítajte viac Expert: Koniec Starlinku pre Kyjev? Poľský prezident Nawrocki využíva Ukrajincov na boj s Tuskovou vládou