Irán zadržal v Perzskom zálive dva ropné tankery pre podozrenie z pašovania paliva

Iránske Revolučné gardy zadržali v Perzskom zálive dva ropné tankery so zahraničnými posádkami pre podozrenie z pašovania paliva. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Tasnim napojená na bezpečnostné zložky.

05.02.2026 14:30
Podľa správy nebolo bezprostredne jasné, pod akými vlajkami plavidlá plávali ani akú štátnu príslušnosť mali členovia posádok. Zásah sa uskutočnil v čase zvýšeného napätia v regióne po tom, ako Spojené štáty vyslali do oblasti námornú skupinu po zásahu Teheránu proti protivládnym protestom.

„Na palube dvoch plavidiel sa našlo viac ako milión litrov pašovaného paliva,“ uviedla agentúra. Celkovo „15 zahraničných členov posádky bolo odovzdaných justičným orgánom“.

Revolučné gardy tankery zadržali v blízkosti iránskeho ostrova Fársí. Podľa agentúry sa lode „niekoľko mesiacov podieľali na pašeráckych operáciách“ a boli identifikované a zachytené po sledovaní a spravodajských operáciách námorných síl gardy.

Iránske bezpečnostné zložky pravidelne zasahujú proti tankerom, ktoré Teherán podozrieva z účasti na nelegálnom obchode s palivami v Perzskom zálive a v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovou trasou pre globálne dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu. Ide o najnovší z radu podobných incidentov z posledných mesiacov.

Nízke maloobchodné ceny palív v Iráne, ktoré patria medzi najnižšie na svete, robia pašovanie do zahraničia mimoriadne výnosným.

