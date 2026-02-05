Pravda Správy Svet Macron poslal svojho top diplomata do Moskvy na tajné rokovania, stretol sa s Putinovým hlavným poradcom. Kremeľ reagoval

Kremeľ vo štvrtok odmietol potvrdiť alebo vyvrátiť správy, že Emmanuel Bonne, hlavný diplomat francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, navštívil v posledných dňoch Moskvu, kde mal tajne rokovať s ruskými predstaviteľmi.

05.02.2026 15:11
Francúzsky denník L’Express a Bloomberg informovali v stredu večer, že Bonne absolvoval „sériu zriedkavých osobných stretnutí s ruskými úradníkmi, keď sa Európa snaží o bližšie zapojenie do mierových rokovaní o Ukrajine“.

Súčasťou cesty bolo stretnutie s Jurij Ušakovom, hlavným poradcom ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku, uviedli pre agentúru Bloomberg zdroje pod podmienkou anonymity.

Kremeľ vo štvrtok ráno uviedol, že nemôže potvrdiť, ani vyvrátiť, že rokovania prebehli, a dodal, že „francúzske zdroje veľmi radi vypúšťajú informácie médiám,“ informovala agentúra Reuters.

O potrebe začať viesť dialóg s Ruskom pred nedávnom hovorila aj talianska premiérka Georgia Meloniová. Meloniová začiatkom januára vyjadrila súhlas s Macronom, podľa ktorého by Európska únia mala byť pripravená na priame rokovania s Ruskom, ak americké snahy o sprostredkovanie mieru na Ukrajine neprinesú výsledok.

„V tomto prípade si myslím, že Macron má pravdu. Myslím si, že nastal čas, aby EÚ hovorila s Ruskom. Ak sa Európa rozhodne hovoriť len s jednou z dvoch strán na bojisku, obávam sa, že jej prínos bude obmedzený,“ uviedla v piatok Meloniová na tlačovej konferencii s novinármi.

Upozornila, že prípadné rozhovory musia byť koordinované. „Problém je, kto by to mal robiť. Ak by sme urobili chybu a obnovili rozhovory s Ruskom nekoordinovane, urobili by sme láskavosť Putinovi. Posledná vec, ktorú chcem v živote urobiť, je láskavosť Putinovi,“ doplnila. Podľa nej by EÚ mala zvážiť vymenovanie osobitného vyslanca pre Ukrajinu.

