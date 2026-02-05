Ruský propagandista Solovjov: Zabijeme každého člena NATO, ktorý vstúpi na Ukrajinu, vrátane Rutteho

Generálny tajomník NATO navštívil v utorok Ukrajinu, kde vystúpil v parlamente a spolu s prezidentom Volodymyrom Zelenským si uctil pamiatku padlých obrancov. Počas prejavu Rutte povzbudil Ukrajincov, aby „zostali silní“, a vyjadril vieru v spoločné víťazstvo, čo zakončil zvolaním „Sláva Ukrajine“.
Táto cesta vyvolala prudkú reakciu ruského propagandistu Vladimira Solovjova v televízii Rossija-1. Po odvysielaní ukážky z prejavu Solovjov otvorene pohrozil totálnou likvidáciou akýchkoľvek jednotiek NATO, ktoré by boli na Ukrajinu vyslané. Adresne zaútočil aj na samotného Rutteho s vyhlásením, že ak sa k jednotkám pridá, zabijú aj jeho.
„Rutte opäť hovoril o globálnej podpore. Povedzme, že budú nasadené jednotky NATO. Možno sa pýtate Ruska, aká bude reakcia? V reakcii na to vás všetkých zabijeme," vyhrážal sa Solovjov.
O nasadení jednotiek z krajín takzvanej koalície ochotných, kam patrí Francúzsko, Nemecko či Spojené kráľovstvo, sa hovorí v súvislosti s možnou vojenskou reakciou na prípadné ruské porušenie prímeria, ktoré by malo byť v budúcnosti uzavreté. Rusko ale akékoľvek nasadenie odmieta a tvrdí, že by sa takéto jednotky stali legitímnym cieľom Ruska.
Na najnovší Solovjovov výpad upozornil projekt Russian Media Monitor, ktorý založila americká novinárka ukrajinského pôvodu Julia Davisová pracujúca pre denník The Daily Beast. Nachádza sa na sankčnom liste Ruskej federácie.
Nič nové
Solovjov je známy svojimi výpadmi proti západným krajinám, najmä Európe sa vyhráža pravidelne. Predtým napríklad navrhoval, aby ruská armáda raketami zasypala európske metropoly, ako je Praha, Berlín alebo Londýn.
Rusi Západu sa vyhrážajú zničením, a to aj napriek tomu, že v západných mestách hľadajú útočisko členovia rodín ruských prominentov.
V ruských propagandistických programoch v štátom kontrolovaných médiách, medzi ktoré patria aj Solovjovove relácie, zaznievajú extrémne stanoviská často. Sledované sú aj ľuďmi v slobodnom svete kvôli tomu, že poskytujú obraz o tom, aké naratívy chce ruský režim servírovať svojim občanom.