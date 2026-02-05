Pravda Správy Svet Súboj o Maďarsko: Prieskumy favorizujú Magyara, provládni analytici varujú pred jeho neúspechom

Súboj o Maďarsko: Prieskumy favorizujú Magyara, provládni analytici varujú pred jeho neúspechom

Maďarská politická scéna vstupuje do volebného roka 2026 v stave hlbokej polarizácie a protichodných očakávaní. Podľa najnovšieho januárového prieskumu agentúry Medián, ktorý si objednal server hvg.hu, považuje väčšina Maďarov lídra opozičnej strany TISZA Pétera Magyara za vhodnejšieho kandidáta na post predsedu vlády než súčasného premiéra Viktora Orbána.

05.02.2026 15:10
magyar Foto: ,
Líder opozičnej strany TISZA Péter Magyar.
debata (2)

Zatiaľ čo k Magyarovi sa prikláňa 54 percent respondentov, Orbána označilo za vhodného na túto funkciu 46 percent opýtaných. Dáta však odhaľujú aj druhú stranu mince – Orbánova podpora je intenzívnejšia. „Úplne vhodným“ ho nazvalo 31 percent ľudí, kým Magyara v tejto kategórii len 16 percent. Líder opozície čerpá svoju prevahu najmä z voličov, ktorí ho vnímajú ako „skôr vhodného“.

Paralelne s týmito číslami sa v Budapešti rozhorel súboj o interpretáciu volebných šancí. Centrum pre základné práva, ktoré má blízko k vláde, zverejnilo analýzu, podľa ktorej sa strana TISZA pod vedením Magyara paradoxne začala pripravovať na volebnú porážku. Centrum konštatovalo, že udalosti z januára upevnili postavenie bloku Fidesz-KDNP, ktorý voliči vnímajú ako „záruku stability v otázkach, akými sú zabránenie vtiahnutia Maďarska do vojny či ochrana nízkych cien energií“.

1058439246 Čítajte viac V Maďarsku sa pred voľbami kradnú tváre. Orbán nasadil Zelenského pri zlatom záchode, Magyar nezaostal

Tento naratív však ostro kontrastuje s čerstvými číslami inštitútu 21 Kutatóközpont. Ten nameral strane TISZA medzi rozhodnutými voličmi podporu až 53 percent, zatiaľ čo Fidesz-KDNP zaostáva so ziskom 37 percent.

Provládni analytici napriek tomu tvrdia, že reputáciu opozície podkopali kauzy z konca minulého roka, vrátane nejasností v programe. „Magyar v očakávaní porážky začal svojim priaznivcom naznačovať možnosť volebných podvodov,“ uvádza Centrum pre základné práva. Naopak, vládny blok demonštruje silu aktívnou kampaňou a už v prvej polovici januára predstavil všetkých 106 kandidátov pre parlamentné voľby.

Viktor Orbán Čítajte viac Oplatí sa čakať na poštára. Orbán vyťahuje predvolebné tromfy a sľubuje Maďarom mesiac plný vládnych darčekov Viktor Orbán Čítajte viac Väčšina Maďarov považuje Orbána za unaveného a neschopného. Voliči Fideszu už majú vybratého jeho nástupcu
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Viktor Orbán #Fidesz #Péter Magyar #TISZA
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"