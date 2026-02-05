Súboj o Maďarsko: Prieskumy favorizujú Magyara, provládni analytici varujú pred jeho neúspechom

Zatiaľ čo k Magyarovi sa prikláňa 54 percent respondentov, Orbána označilo za vhodného na túto funkciu 46 percent opýtaných. Dáta však odhaľujú aj druhú stranu mince – Orbánova podpora je intenzívnejšia. „Úplne vhodným“ ho nazvalo 31 percent ľudí, kým Magyara v tejto kategórii len 16 percent. Líder opozície čerpá svoju prevahu najmä z voličov, ktorí ho vnímajú ako „skôr vhodného“.
Paralelne s týmito číslami sa v Budapešti rozhorel súboj o interpretáciu volebných šancí. Centrum pre základné práva, ktoré má blízko k vláde, zverejnilo analýzu, podľa ktorej sa strana TISZA pod vedením Magyara paradoxne začala pripravovať na volebnú porážku. Centrum konštatovalo, že udalosti z januára upevnili postavenie bloku Fidesz-KDNP, ktorý voliči vnímajú ako „záruku stability v otázkach, akými sú zabránenie vtiahnutia Maďarska do vojny či ochrana nízkych cien energií“.Čítajte viac V Maďarsku sa pred voľbami kradnú tváre. Orbán nasadil Zelenského pri zlatom záchode, Magyar nezaostal
Tento naratív však ostro kontrastuje s čerstvými číslami inštitútu 21 Kutatóközpont. Ten nameral strane TISZA medzi rozhodnutými voličmi podporu až 53 percent, zatiaľ čo Fidesz-KDNP zaostáva so ziskom 37 percent.
Provládni analytici napriek tomu tvrdia, že reputáciu opozície podkopali kauzy z konca minulého roka, vrátane nejasností v programe. „Magyar v očakávaní porážky začal svojim priaznivcom naznačovať možnosť volebných podvodov,“ uvádza Centrum pre základné práva. Naopak, vládny blok demonštruje silu aktívnou kampaňou a už v prvej polovici januára predstavil všetkých 106 kandidátov pre parlamentné voľby.Čítajte viac Oplatí sa čakať na poštára. Orbán vyťahuje predvolebné tromfy a sľubuje Maďarom mesiac plný vládnych darčekov Čítajte viac Väčšina Maďarov považuje Orbána za unaveného a neschopného. Voliči Fideszu už majú vybratého jeho nástupcu