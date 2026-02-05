Fatálne zlyhanie úradov: Spisy o Epsteinovi sú plné necenzurovaných nahých fotografií a mien obetí

Cieľom zákona bolo zachovať zásadnú ochranu súkromia Epsteinových obetí. Ich mená mali byť v dokumentoch začiernené. Ich tváre a telá mali byť na fotografiách zakryté.
Chyby sú však všadeprítomné. Analýza agentúry AP a iných spravodajských organizácií zistila niekoľko prípadov nesúrodých, nekonzistentných alebo neexistujúcich úprav, ktoré viedli k zverejneniu citlivých osobných údajov.
Fotografia dievčaťa, ktoré bolo na Floride ako maloletá najatá, aby Epsteinovi dávala sexuálne masáže, sa objavila v prehľade jeho údajných obetí. Policajná správa s menami niekoľkých jeho obetí, vrátane tých, ktoré sa tak nikdy verejne neidentifikovali, boli zverejnené bez akýchkoľvek úprav.
Napriek snahám ministerstva spravodlivosti napraviť tieto opomenutia na webovej stránke ešte v stredu viseli selfie nahej ženy či dievčaťa, vyhotovené v kúpeľni a snímka ďalšieho dievčaťa vyzlečeného do pol pása. Ich vek nie je známy, ale ich tváre zostali úplne viditeľné.
Niektoré z obetí a ich právni zástupcovia sa tento týždeň usilovali o to, aby ministerstvo spravodlivosti webovú stránku stiahlo a vymenovalo nezávislého dozorcu, ktorý by zabránil ďalším pochybeniam.
Sudca vo veci pôvodne naplánoval vypočutie na stredu v New Yorku, ale neskôr ho zrušil po tom, ako jedna z právničiek obetí uviedla, že v záležitosti došlo k pokroku. Tá istá právnička, Brittany Hendersonová, zároveň oznámila, že právnici naďalej zvažujú všetky možné kroky na riešenie „trvalej a nenapraviteľnej“ ujmy spôsobenej niektorým ženám.Čítajte viac Objavila sa nová fotografia Lajčáka s Epsteinom. V centre Bratislavy pózovali pri známej atrakcii
„Nie je to len technické zlyhanie. Je to zlyhanie chrániť ľudské bytosti, ktorým naša vláda sľúbila ochranu. Kým každý dokument nebude riadne upravený, toto zlyhanie bude trvať,“ uviedla Hendersonová v stredajšom vyhlásení.
Annie Farmerová, ktorá podľa jej slov mala 16 rokov, keď ju Epstein a jeho dôverníčka Ghislaine Maxwellová sexuálne napadli, uviedla, že jej meno bolo už skôr verejne známe. Ďalšie informácie, ktoré si želala uchovať v súkromí, vrátane dátumu narodenia a telefónneho čísla, však boli v dokumentoch neoprávnene zverejnené.
„V tejto chvíli ma zo všetkého najviac štve, ako sa to všetko odohralo. Skutočnosť, že to vykonali tak mimoriadne nedbalo, čo ľudí vystavilo nebezpečenstvu, je vážne otrasná,“ povedala Farmerová stanici NBC News.
Ministerstvo spravodlivosti problémy pripisuje technickým a ľudským chybám. Uviedlo, že veľa problematických materiálov už stiahlo a pracuje na ich opätovnom zverejnení v upravenej podobe.
Preverovanie a úpravy miliónov stránok záznamov sa odohralo v značne obmedzenom časovom horizonte. Prezident Donald Trump podpísal zákon vyžadujúci zverejnenie dokumentov 19. novembra. Zákon dával ministerstvu iba 30 dní na ich uvoľnenie. Ministerstvo nedodržanie termínu čiastočne zdôvodnilo potrebou viac času na zabezpečenie ochrany súkromia.
Stovky právnikov museli prerušiť svoje bežné povinnosti, vrátane dohľadu nad kriminálnymi prípadmi, aby pomohli dokončiť previerku dokumentov. Dialo sa to v takej miere, že najmenej jeden sudca v New Yorku sa sťažoval, že to zdržiava riešenie iných záležitostí.
Databáza zverejnená na webe ministerstva spravodlivosti je doteraz najrozsiahlejším zverejnením spisov z dlhoročného vyšetrovania Epsteina, ktorý spáchal samovraždu vo väzenskej cele v roku 2019, keď čakal na súdny proces kvôli federálnym obvineniam zo sexuálneho vykorisťovania.
Reportéri AP, ktorí dokumenty analyzovali, našli množstvo prípadov, keď mená a ďalšie osobné údaje možných obetí neboli začiernené. Takisto zaznamenali mnoho prípadov nadbytočne odstránených informácií.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
V jednom novinovom výstrižku ministerstvo spravodlivosti zjavne začiernilo meno „Jozef“ v popisku fotografie, ktorý popisoval betlehem v kostole v Kalifornii. „Betlehem s Ježišom, Máriou a (začiernené),“ stálo v upravenom popisku.
Spisy tiež obsahujú e-mail, z ktorého bolo zrejme odstránené meno psa. „Hodinu som strávil venčením (začiernené) a ďalšiu hodinu som ju kúpal, fénoval a česal. Dúfam, že vonia lepšie!!!“ uvádza e-mail.
Zamestnanci, ktorí dostali za úlohu pripraviť dokumenty na zverejnenie, dostali pokyn obmedziť začierňovanie len na informácie týkajúce sa obetí a ich rodín, uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Napriek tomu boli v dokumentoch začiernené aj mená ďalších osôb, vrátane právnikov a známych osobností.
Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že malo v úmysle začierniť všetky časti fotografií zobrazujúce nahotu a akékoľvek fotografie žien, ktoré by mohli byť možnými obeťami.
Na niektorých fotografiách analyzovaných AP síce boli začiernené tváre žien, ale značná časť ich odhaleného tela zostala nezačiernená, čo by tieto ženy pravdepodobne rovnako uviedlo do rozpakov. Na snímkach sú ženy, ako si skúšajú oblečenie v prezliekacích kabínkach v obchodoch, či ženy odpočívajúce v plavkách.
Séria viac ako 100 fotografií mladej ženy bola takmer celá začiernená – až na poslednú snímku, na ktorej je úplne vidieť jej tvár.