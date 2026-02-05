Temný scenár pre Pobaltie: vojnové cvičenie ukázalo, ako by Rusko zlomilo NATO za pár dní

Podľa viacerých európskych politických a bezpečnostných lídrov sa pravdepodobnosť ruského útoku na krajiny NATO a Európskej únie zvýšila. Prispievajú k tomu napäté vzťahy medzi Európou a prezidentom Donaldom Trumpom v otázkach Grónska, Ukrajiny, obchodu a ďalších strategických tém. Zároveň poukazujú na to, že Rusko prešlo na vojnovú ekonomiku a systematicky sústreďuje zdroje na prezbrojovanie a nábor vojakov, a to v rozsahu, ktorý presahuje potreby vojny proti Ukrajine.
Zásadnou otázkou už nie je, či Rusko predstavuje hrozbu, ale kedy by k nej mohlo dôjsť. Kým ešte donedávna panoval v Berlíne a ďalších európskych metropolách názor, že Moskva nebude schopná vážne ohroziť NATO skôr než okolo roku 2029, dnes sa čoraz častejšie hovorí o výrazne kratšom časovom horizonte.
„Náš odhad je, že Rusko bude schopné presunúť veľké množstvo vojakov do jedného roka,“ povedal pre The Wall Street Journal (WSJ) holandský minister obrany Ruben Brekelmans. Ako dodal, Rusko už teraz zvyšuje strategické zásoby a posilňuje svoju vojenskú prítomnosť pozdĺž hraníc NATO.
Obavy sú najvýraznejšie v krajinách, ktoré majú s Ruskom historickú skúsenosť. Prezident Vladimir Putin sa podľa európskych predstaviteľov usiluje o obnovenie vplyvu bývalého „impéria“, čo robí z pobaltských štátov – Litvy, Lotyšska a Estónska – potenciálne ciele. Všetky tri krajiny sú už dve desaťročia členmi EÚ aj NATO.
„V mojej krajine je úzkosť veľmi viditeľná, ale zároveň sa pripravujeme na obranu,“ uviedol pre WSJ poradca Litvy pre národnú bezpečnosť Deividas Matulionis. Zároveň zdôraznil, že aj bez okamžitej pomoci spojencov by litovské jednotky kládli odpor: „Budú bojovať, to je isté, a to ešte predtým, než dorazia posily.“
Simulácia októbra 2026
Búrlivé diskusie v európskych bezpečnostných kruhoch vyvolala simulácia ruského vpádu do Litvy, ktorú v decembri pripravili nemecké noviny Die Welt spolu s Centrom pre simuláciu vojny Univerzity Helmuta Schmidta. Výsledky cvičenia, zverejnené tento týždeň, modelovali krízu zasadenú do októbra 2026.
Na simulácii sa zúčastnilo 16 bývalých vysokopostavených nemeckých predstaviteľov, činiteľov NATO, zákonodarcov a bezpečnostných expertov. V scenári Rusko využilo zámienku „humanitárnej krízy“ v Kaliningrade a obsadilo litovské mesto Marijampolė – strategický dopravný uzol v úzkom koridore medzi Ruskom a Bieloruskom.
Ruský naratív o humanitárnej misii stačil na to, aby Spojené štáty odmietli aktivovať článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Nemecko sa ukázalo ako nerozhodné a Poľsko, hoci mobilizovalo, svoje jednotky do Litvy nevyslalo. Ani nemecká brigáda dislokovaná priamo v Litve nezasiahla – čiastočne preto, že ruské drony zamínovali prístupové cesty k jej základni.
„Odstrašenie závisí nielen od kapacít, ale aj od toho, čo si nepriateľ myslí o našej vôli,“ povedal vojenský analytik Franz-Stefan Gady, ktorý v simulácii vystupoval ako náčelník ruského generálneho štábu. „Vedeli sme, že Nemecko bude váhať. A to stačilo na víťazstvo.“
V priebehu niekoľkých dní sa Rusku v simulácii podarilo podkopať dôveryhodnosť NATO a získať dominanciu v Pobaltí s nasadením približne 15-tisíc vojakov.Čítajte viac Ruský Suchoj s neobvyklou výzbrojou nad Pobaltím. NATO zachytilo stíhačky pripravené na boj
Podľa poľského bezpečnostného analytika Bartłomieja Kota, ktorý v cvičení hral poľského premiéra, ruská stratégia stavala najmä na psychologickom tlaku. „Ukázalo mi to, že akonáhle sme konfrontovaní s eskalačným naratívom z ruskej strany, máme v myslení zakorenené, že my sme tí, ktorí by mali deeskalovať,“ uviedol.
Vojaci upozorňujú na realitu
Litovskí predstavitelia však upozorňujú, že simulácia nezohľadňuje všetky faktory reálneho konfliktu. Náčelník litovského štábu obrany Giedrius Premeneckas tvrdí, že spravodajské služby by v praxi poskytli dostatok varovaní. Aj bez pomoci spojencov by podľa neho litovské ozbrojené sily – 17-tisíc vojakov v čase mieru a 58-tisíc po mobilizácii – dokázali čeliť obmedzenej hrozbe.
„Pre Rusko by bolo dilemou udržať Kaliningrad,“ povedal Premeneckas a dodal: „Ak Rusko niečo začne, NATO musí veľmi jasne povedať: ak to urobíte, stratíte Kaliningrad.“
Podobne sa vyjadril aj veliteľ nemeckých pozemných síl Christian Freuding a zdôraznil, že Nemecko a jeho spojenci „sú pripravení na boj dnes večer, nech to stojí čokoľvek“.
Sivá zóna a oportunizmus
Časť európskych analytikov varuje, že Rusko by mohlo konať aj bez veľkej vojny. Prechodom z ofenzívy na Ukrajine do držania línie by Moskva mohla uvoľniť až 200-tisíc skúsených vojakov – viac, než použila pri plnoformátovej invázii v roku 2022.
„Putin je oportunista. Ak uvidí príležitosť, bude ju testovať,“ povedal pre medzinárodný denník bývalý vysoký predstaviteľ nemeckej obrany Nico Lange. Podľa neho by Moskve mohlo stačiť spochybniť funkčnosť článku 5 NATO: „Nepotrebujete obrovské kapacity, ale vôľu.“
Kľúčovú úlohu v simulácii zohrávali hybridné taktiky a manipulácia verejného priestoru. „Veľmi nám pomáhalo neustále bubnovať, že potrebujeme humanitárny koridor,“ uviedol Alexander Gabujev, ktorý v cvičení hral ruského prezidenta.
Holandský minister obrany Brekelmans varuje, že práve takáto „sivá zóna“ predstavuje najväčšie riziko. „Nie je to exaktná veda. Rusko vie, že túto hranicu môže ďalej posúvať – a my vieme, že sa o to budú pokúšať,“ dodal.Čítajte viac Prestaňte fňukať, Rusko je v absolútnej vojne s Európou, hovorí bývalý americký generál. Lídrom EÚ posiela jasný odkaz