Američania a Rusi sa blížia k dohode o dodržiavaní končiacej zmluvy New START. Rozhodnú Putin s Trumpom

Dva zdroje podľa Axiosu upozornili, že návrh tohto plánu ešte musia schváliť prezidenti oboch krajín, Donald Trump a Vladimir Putin. Tretí zdroj potvrdil, že sa o tom rokovalo počas uplynulých 24 hodín v Abú Zabí, ale nepotvrdil, že by sa dosiahla dohoda.
Dohoda Nový START, podpísaná v roku 2010 v Prahe, bola poslednou významnou zmluvou, ktorá obmedzovala jadrové arzenály oboch veľmocí, disponujúcich dokopy približne 85 percentami jadrových hlavíc na svete.
Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner rokovali s ruskými predstaviteľmi o dohode Nový START na okraj americko-rusko-ukrajinských rokovaní v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.
Axios sa nezmienil, kto sa zúčastnil za ruskú stranu. Putinov vyslanec Kirill Dmitrijev predtým oznámil, že v stredu rokoval s americkými predstaviteľmi, ale rokovania sa podľa neho týkali ekonomických otázok, poznamenal ruský denník Kommersant.
Nemenovaný americký predstaviteľ portálu Axios povedal, že prípadné predĺženie dohody najskôr nebude právne zakotvené. „Dohodli sme sa s Ruskom, že budeme rokovať v dobrej viere a začneme diskusiu o spôsoboch, ako by zmluva mohla byť aktualizovaná,“ povedal.
Podľa iného zdroja majú praktické dôsledky spočívať v tom, že obe strany sa dohodnú na dodržiavaní podmienok dohody po dobu najmenej šiestich ďalších mesiacov, počas ktorých by sa rokovalo o potenciálne novej dohode, napísal Axios.Čítajte viac Bez jadrových limitov: vstupuje svet do novej éry zbrojenia? Jedna vec je ešte horšia, tvrdí expert
Velenie amerických síl v Európe medzitým potvrdilo, že sa USA a Rusko dohodli na obnovení dialógu vojenských predstaviteľov, ktorý bol prerušený v roku 2021, krátko pred rozpútaním vojny Ruska proti Ukrajine. Toto rozhodnutie tiež vyplynulo z rokovaní v Abú Zabí, kde sa veliteľ amerických síl v Európe Alexus Grynkewich stretol s vysoko postavenými ruskými a ukrajinskými vojenskými predstaviteľmi.
Ruskú delegáciu v Abú Zabí viedol náčelník ruskej vojenskej rozviedky GRU, admirál Igor Kosťukov.
Americký generál Grynkewich je oprávnený rokovať s náčelníkom ruského generálneho štábu Valerijom Gerasimovom, aby sa predišlo mylným úsudkom a v záujme odvrátenia nezamýšľanej eskalácie.
Od rozpadu Sovietskeho zväzu Rusko a USA opakovane nahrádzali a aktualizovali zmluvy z čias studenej vojny, ktoré obmedzovali tzv. strategické jadrové zbrane mieriace na mestá a základne druhej strany. Nový START obmedzoval počet jadrových hlavíc rozmiestnených na strategických nosičoch na 1 550 na každej strane. Počet nosičov – medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov – obmedzoval na maximálne 700.
Ruské ministerstvo zahraničia v stredajšom vyhlásení zdôraznilo, že Rusko je otvorené diplomacii v oblasti jadrovej bezpečnosti, ale že bude rozhodne čeliť akýmkoľvek novým hrozbám. Za chybné a poľutovaniahodné označila Moskva rozhodnutie Spojených štátov neviazať sa ďalej obmedzeniami počtu jadrových hlavíc a ich nosičov, ktoré stanovila končiaca zmluva Nový START.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že Rusko je naďalej pripravené na dialóg so Spojenými štátmi, ak Washington konštruktívne odpovie na skorší návrh Moskvy, aby obe strany naďalej dodržiavali limity končiacej zmluvy Nový START. Biely dom sa odmietol vyjadriť, napísal Axios.
Hlavným dôvodom, prečo bol Biely dom skeptický na predĺženie dohody Nový START, je to, že neobmedzuje Čínu, ktorá má oveľa menší, ale rýchlo rastúci jadrový arzenál. Peking neprejavil žiadny záujem pripojiť sa k dohode, ktorá by obmedzila jeho jadrový program.
Odhaduje sa, že Čína má asi 600 jadrových hlavíc, oproti zhruba 4-tisíc, ktoré má ako Rusko, tak aj USA, poznamenala agentúra Reuters.Čítajte viac Trump chce, aby sa Čína zúčastnila na jadrových rokovaniach s Ruskom a USA. Nerozumné a nereálne, odkázal Peking