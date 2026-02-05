Americké veľvyslanectvo prerušilo všetky kontakty so šéfom Sejmu. Tusk reagoval

Oznámil to dnes na sociálnej sieti americký veľvyslanec Tom Rose. Neupresnil, čím maršál Włodzimierz Czarzasty urazil Trumpa, ale možno si domyslieť, že ide o to, že Czarzasty odmietol podporiť Trumpove snahy získať Nobelovu ceny mieru, napísal denník Gazeta Wyborcza na svojom webe.
"S okamžitou platnosťou nebudeme mať žiadne ďalšie rokovania, kontakty ani komunikáciu s maršálkom Sejmu Czarzastym, ktorého nehorázne a nevyprovokované urážky namierené proti prezidentovi Trumpovi sa stali vážnou prekážkou našich vynikajúcich vzťahov s premiérom (Donaldom) Tuskom a jeho vládou. Nedovolíme nikomu poškodzovať americko-poľské vzťahy, ani prejavovať neúctu k Donaldovi Trumpovi, ktorý toho pre Poľsko a pre poľský ľud toľko urobil,“ napísal veľvyslanec na sieti X.
Maršálek Czarzasty v reakcii uviedol, že sa postavil na obranu poľských vojakov bojujúcich v zahraničných misiách pred Trumpovým podceňovaním ich úlohy a že nepodporil kandidatúru prezidenta Trumpa na Nobelovu cenu mieru.
„Nesmierne si vážim USA ako kľúčového partnera Poľska. Preto s poľutovaním beriem na vedomie vyhlásenie veľvyslanca Toma Roseho, ale nezmením svoje stanovisko vo veciach tak zásadných pre Poľky a Poliakov,“ napísal na X.
Czarzasty už v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že nepodporí návrh na udelenie Nobelovej ceny mieru Trumpovi, pretože americký prezident „si ju nezaslúži“.
Poznamenal tiež, že „bohužiaľ minulosťou sa stáva poriadok opierajúci sa o medzinárodné právo“ a vo svetovej politike začína prevládať sila. Namiesto Trumpovej Rady mieru je podľa maršálka potrebné posilňovať Európsku úniu, OSN, Svetovú obchodnú organizáciu, ktoré destabilizuje Trump svojou politikou sily a transakcií, podnikaných za použitia sily, uviedla televízia TVN 24.
O Czarzastyho podporu pre návrh udeliť Trumpovi Nobelovu cenu mieru požiadali predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson a predseda izraelského parlamentu Amir Ohana.
Rozzúrená reakcia veľvyslanca Rosa na Czarzastyho adresu zdôraznila, ako neistému balansovaniu čelia politici z poľskej proeurópskej koaličnej vlády v snahe udržať si svojho najdôležitejšieho spojenca, zatiaľ čo Trump presadzuje politiku „Amerika na prvom mieste“, ktorú mnohí z nich považujú za znepokojivú, uviedla agentúra Reuters.
Vyhrotená výmena názorov na sociálnej sieti X vyvolala reakciu poľského premiéra Donalda Tuska. „Pán veľvyslanec, spojenci by sa mali navzájom rešpektovať, a nie poučovať. Aspoň takto my v Poľsku chápeme partnerstvo,“ napísal Tusk.