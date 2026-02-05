Pravda Správy Svet Dialóg áno, diktát nie. Kuba reaguje na hrozby USA a volá po rovnocenných rozhovoroch. Biely dom reagoval

Kuba je podľa svojho prezidenta Miguela Díaza-Canela pripravená rokovať so Spojenými štátmi, informovala dnes agentúra AFP. Díaz-Canel však trvá na tom, že rozhovory musia prebiehať z pozície rovnocenných partnerov a s rešpektom ku kubánskej štátnej suverenite. Kuba v posledných mesiacoch čelí vyhrážkam zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura do USA zaistil, aby Venezuela prestala na ostrov vyvážať ropu, ktorá je pre energetický sektor Kuby zásadná. Biely dom dnes večer na toto vyhlásenie reagoval zdržanlivo, podľa agentúry Reuters však uviedol, že rokovania už prebiehajú.

05.02.2026 18:47 , aktualizované: 22:45
Trump: Kuba nebude schopná prežiť, keď na ňu zatlačíme
Po zásahu vo Venezuele hovorí americký prezident Donald Trump o tlaku na Kubu. / Zdroj: Reuters

„Kuba je ochotná viesť dialóg so Spojenými štátmi na akúkoľvek tému, ale bez nátlaku či kladenia predbežných podmienok,“ vyhlásil dnes Díaz-Canel v prejave k národu, ktorý vysielala štátna televízia a rozhlas. Dodal, že rozhovory sa musia odohrávať bez vmiešavania sa do vnútorných záležitostí Kuby.

Na prejav reagovala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová: „Vzhľadom na to, že je kubánska vláda na pokraji síl a jej krajine hrozí kolaps, mala by byť vo svojich vyhláseniach smerujúcich k prezidentovi Spojených štátov opatrná.“ Hovorkyňa zároveň vyhlásila, že prezident Trump je vždy ochotný k diplomacii a že rokovania s kubánskou vládou už prebiehajú.

Trump okrem zastavenia dodávok ropy z Venezuely pohrozil aj zavedením ciel všetkým ostatným krajinám, ktoré ropu na ostrov dovážajú. To sa týka napríklad Mexika. Podľa niektorých analytikov sa Trump na Kube usiluje o obdobu venezuelského scenára, teda o zmenu vnútri režimu, kedy sa vedenia ujme niekto, kto bude s USA spolupracovať.

Kuba, ktorá zápasí s hospodárskou krízou, sa dlhodobo spoliehala na dodávky ropy z Venezuely. Ak by Trumpove vyhrážky skutočne viedli k úplnému zastaveniu dodávok ropy na ostrov, Kuba by podľa AFP zostala bez elektrickej energie. V stredu večer napríklad krajinu zasiahol výpadok prúdu, ktorý sa dotkol približne 3,4 milióna ľudí.

Úrady na Kube z hospodárskej krízy obviňujú prísne americké sankcie. K problémom ostrova však prispelo aj zlé hospodárske riadenie a kolaps cestovného ruchu po pandémii covidu-19, uvádza AFP.

Výpadky elektriny, ktoré na Kube nie sú vzácnosťou, sú spôsobené zastaranou a nedostatočne udržiavanou energetickou infraštruktúrou a nedostatkom paliva. Asi 95 percent elektriny tam pochádza zo spaľovania fosílnych palív, z veľkej časti z ropy. Z analýzy oficiálnych kubánskych štatistík vyplýva, že ostrov vlani vyrobil iba polovicu elektrickej energie, ktorú by pre normálnu prevádzku potreboval.

