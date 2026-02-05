Dialóg áno, diktát nie. Kuba reaguje na hrozby USA a volá po rovnocenných rozhovoroch. Biely dom reagoval

„Kuba je ochotná viesť dialóg so Spojenými štátmi na akúkoľvek tému, ale bez nátlaku či kladenia predbežných podmienok,“ vyhlásil dnes Díaz-Canel v prejave k národu, ktorý vysielala štátna televízia a rozhlas. Dodal, že rozhovory sa musia odohrávať bez vmiešavania sa do vnútorných záležitostí Kuby.
Na prejav reagovala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová: „Vzhľadom na to, že je kubánska vláda na pokraji síl a jej krajine hrozí kolaps, mala by byť vo svojich vyhláseniach smerujúcich k prezidentovi Spojených štátov opatrná.“ Hovorkyňa zároveň vyhlásila, že prezident Trump je vždy ochotný k diplomacii a že rokovania s kubánskou vládou už prebiehajú.
Trump okrem zastavenia dodávok ropy z Venezuely pohrozil aj zavedením ciel všetkým ostatným krajinám, ktoré ropu na ostrov dovážajú. To sa týka napríklad Mexika. Podľa niektorých analytikov sa Trump na Kube usiluje o obdobu venezuelského scenára, teda o zmenu vnútri režimu, kedy sa vedenia ujme niekto, kto bude s USA spolupracovať.
Kuba, ktorá zápasí s hospodárskou krízou, sa dlhodobo spoliehala na dodávky ropy z Venezuely. Ak by Trumpove vyhrážky skutočne viedli k úplnému zastaveniu dodávok ropy na ostrov, Kuba by podľa AFP zostala bez elektrickej energie. V stredu večer napríklad krajinu zasiahol výpadok prúdu, ktorý sa dotkol približne 3,4 milióna ľudí.
Úrady na Kube z hospodárskej krízy obviňujú prísne americké sankcie. K problémom ostrova však prispelo aj zlé hospodárske riadenie a kolaps cestovného ruchu po pandémii covidu-19, uvádza AFP.
Výpadky elektriny, ktoré na Kube nie sú vzácnosťou, sú spôsobené zastaranou a nedostatočne udržiavanou energetickou infraštruktúrou a nedostatkom paliva. Asi 95 percent elektriny tam pochádza zo spaľovania fosílnych palív, z veľkej časti z ropy. Z analýzy oficiálnych kubánskych štatistík vyplýva, že ostrov vlani vyrobil iba polovicu elektrickej energie, ktorú by pre normálnu prevádzku potreboval.