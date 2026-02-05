VIDEO: Neuveriteľný pohľad. Búrka zmenila španielske mesto na Niagarské vodopády

Španielske úrady nariadili evakuáciu približne 1 500 obyvateľov mesta Grazalema, kde sa voda zo záplav valila po strmých dláždených uliciach tejto horskej dediny na juhu krajiny.
Pravda,
Reuters
05.02.2026 19:30
Búrka zmenila španielske mesto na Niagarské vodopády
Video
Zdroj: Reuters
Zábery z dronu zverejnené španielskou civilnou gardou ukazujú, ako sa voda kaskádovito valila cez okraj zaplaveného mesta a dolu hornatým terénom po tom, keď búrka Leonardo priniesla silný dážď.
Juan Manuel Moreno, prezident regionálnej vlády Andalúzie, uviedol, že v Grazaleme napršalo za 16 hodín rovnaké množstvo zrážok, ako naprší v madridskom regióne za celý rok.
Foto: SITA/AP, Joaquín Corchero
Grazalema, Španielsko, búrka Záplavy v španielskom meste Grazalema vo štvrtok 5. februára 2026. Mesto bolo postihnuté silnými dažďami, ktoré zasiahli južnú Andalúziu.
Dve nádrže pod Grazalemou sú ohrozené, hrozí im pretečenie. Úrady ich plánujú vypustiť, povedal.
Leonardo je najnovšou z vlny pol tucta zimných búrok, ktoré zasiahli Portugalsko a Španielsko od začiatku roka 2026, pričom zabili niekoľko ľudí, strhli strechy z domov a zaplavili mestá.
Po silných búrkach zostalo sicílske mesto doslova visieť na okraji útesu
Video
