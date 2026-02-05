Trump rozdáva politické požehnania: podporil Takaičiovú a jeho „absolútnu podporu“ má aj Orbán

V nedeľu budú japonskí voliči v predčasných voľbách vyberať nové zloženie dolnej parlamentnej komory. „Premiérka Takaičiová už preukázala, že je silnou a múdrou vodkyňou,“ uviedol Trump. Dodal, že konzervatívna politička naňho urobila silný dojem počas jeho októbrovej návštevy Japonska. Japonskú premiérku pozval na rokovanie, ktoré sa uskutoční v Bielom dome 19. marca.
Podľa Trumpa budú nedeľné voľby pre budúcnosť Japonska veľmi dôležité. Predčasné hlasovanie nechala Takaičiová vypísať v snahe dosiahnuť výraznejšiu väčšinu v dolnej komore. Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že v nedeľu zvíťazí.Čítajte viac Hovorila o sebe v tretej osobe a oznámila, že rozpustí parlament. Premiérka Takaičiová vyhlási predčasné voľby
Za silného lídra, ktorý dosiahol fenomenálne výsledky, Trump označil aj maďarského premiéra Orbána. Šéf Bieleho domu pripomenul, že Orbána podporil už v roku 2022, keď maďarský politik vo voľbách obhájil premiérsky mandát. „Viktor Orbán je skutočným priateľom, bojovníkom a víťazom a má moju absolútnu a úplnú podporu pri obhajobe premiérskeho mandátu,“ uviedol Trump o európskom politikovi. Ten takisto dáva najavo svoju náklonnosť k americkému prezidentovi.
Trump vlani podporil jedného z kandidátov v prezidentských voľbách v Hondurase, na čo však niektorí miestni politici vrátane vtedajšej prezidentky Xiomary Castrovej reagovali kritikou, že americký prezident zasahuje do honduraských volieb.Čítajte viac Súboj o Maďarsko: Prieskumy favorizujú Magyara, provládni analytici varujú pred jeho neúspechom