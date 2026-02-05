Pravda Správy Svet Trump rozdáva politické požehnania: podporil Takaičiovú a jeho „absolútnu podporu“ má aj Orbán

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Japonsku podporil súčasnú premiérku Sanae Takaičiovú. V ďalšom príspevku na svojej sieti Truth Social uviedol, že plne podporuje maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého voľby čakajú v apríli. Takaičiovú už Trump pozval do Bieleho domu.

05.02.2026 19:50
Video
Demokratickú kongresmanku somálskeho pôvodu Ilhan Omarovú z Minnesoty na stretnutí s voličmi ostriekal útočník páchnucou tekutinou. / Zdroj: Reuters

V nedeľu budú japonskí voliči v predčasných voľbách vyberať nové zloženie dolnej parlamentnej komory. „Premiérka Takaičiová už preukázala, že je silnou a múdrou vodkyňou,“ uviedol Trump. Dodal, že konzervatívna politička naňho urobila silný dojem počas jeho októbrovej návštevy Japonska. Japonskú premiérku pozval na rokovanie, ktoré sa uskutoční v Bielom dome 19. marca.

Podľa Trumpa budú nedeľné voľby pre budúcnosť Japonska veľmi dôležité. Predčasné hlasovanie nechala Takaičiová vypísať v snahe dosiahnuť výraznejšiu väčšinu v dolnej komore. Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že v nedeľu zvíťazí.

Za silného lídra, ktorý dosiahol fenomenálne výsledky, Trump označil aj maďarského premiéra Orbána. Šéf Bieleho domu pripomenul, že Orbána podporil už v roku 2022, keď maďarský politik vo voľbách obhájil premiérsky mandát. „Viktor Orbán je skutočným priateľom, bojovníkom a víťazom a má moju absolútnu a úplnú podporu pri obhajobe premiérskeho mandátu,“ uviedol Trump o európskom politikovi. Ten takisto dáva najavo svoju náklonnosť k americkému prezidentovi.

Trump vlani podporil jedného z kandidátov v prezidentských voľbách v Hondurase, na čo však niektorí miestni politici vrátane vtedajšej prezidentky Xiomary Castrovej reagovali kritikou, že americký prezident zasahuje do honduraských volieb.

