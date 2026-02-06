Zo zajatia na slobodu a možno návrat k zabíjaniu. Akých vojakov si medzi sebou vymenili Rusi s Ukrajincami?

V prvom rade treba poukázať na neuveriteľne šťastný prípad Nazara Daleckého. Obyvateľa dedinky Boľšoj Doroš, ktorá sa nachádza v oblasti Ľvova na západe Ukrajiny. „Od septembra 2022 bol považovaný za mŕtveho. V roku 2023 sa uskutočnil jeho pohreb po tom, čo testy DNA chybne potvrdili jeho totožnosť. Až teraz sa ukázalo, že Nazar bol celý ten čas v ruskom zajatí," informoval server TSN. Rodine na jeseň 2022 oznámili, že Daleckij padol počas bojov v Charkovskej oblasti 25. septembra, čo bol deň jeho narodenín.
Šéf Ľvovskej vojenskej regionálnej správy Maksym Kozyckyj zverejnil na sociálnej sieti Facebook dojímavú videonahrávku. Žena s mobilom v ruke čaká na telefonát z úradu. Vidiečanka, ktorá netuší, že ju čaká explózia nadšenia, v kuchyni u seba v dome potom počuje hlas svojho manžela. Skáče od radosti. Mobil podáva matke, ktorej sa od dojatia láme hlas. Obe sa úžasne tešia a tečú im slzy šťastia. „Zázraky sa dejú tam, kde nádej odmieta zomrieť. Aj najdlhšia noc sa končí návratom domov," pekne poeticky je napísané pri videonahrávke.
Na Ukrajine oficiálne reagoval na najnovší obojstranný krok dobre vôle prezident Volodymr Zelenskyj, naopak, v Rusku šéf Kremľa Vladimir Putin ponechal komentár ministerstvu obrany. „Výmena sa uskutočnila po dlhej prestávke a je veľmi dôležité, že sa uskutočnila. Spolu s obrancami vlasti sa vracajú aj civilisti. Väčšina z nich sa nachádzala v zajatí od roku 2022," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.
Ako dlho trvala pauza, o ktorej sa zmenil ukrajinský líder? Od začiatku októbra 2025, keď si oba štáty vymenili dokopy 370 vojakov (v pomere 185:185) a 40 civilistov (20:20). Odvtedy si vymieňali iba telá padlých príslušníkov ozbrojených síl. V posledných mesiacoch sa obe znepriatelené strany vzájomne obviňovali z neochoty pokračovať v návrate vojnových zajatcov.
Server Obozrevateľ konkretizoval, že teraz sa na slobode ocitlo až 137 Ukrajincov, ktorí sa nachádzali v ruskom zajatí od roku 2022, čiže odvtedy, keď Putinova armáda vtrhla na ich územie. V Kyjeve si teda dali zjavne záležať na tom, aby sa domov konečne dostali vojaci, ktorí boli v rukách agresora bezmála štyri roky. „Viac ako polovicu bojovníkov z najnovšej výmeny zajali okupanti počas obrany Mariupoľa," upozornil Obozrevateľ. Pripomeňme že toto prístavné a priemyselné mest na pobreží Azovského mora Rusi obsadili už v máji 2022.
Medzi oslobodenými obrancami Mariupoľu sa nachádza aj Ukrajinec, ktorý mal ešte len 19 rokov, keď padol do zajatia. „Najmladším, ktorý sa dostal na slobodu, je 23-ročný vojak. Najstarší má 63 rokov," napísal na Telegrame ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Dodal, že všetci prepustení sa nachádzajú v ťažkom duševnom rozpoložení, no sú radi, že sú konečne doma. „Niektorí majú veľmi nízku telesnú hmotnosť," upozornil Lubinec.
Každého z týchto Ukrajincov teraz čaká lekárska prehliadka, v prípade potreby hospitalizácia alebo možnosť zotaviť sa v kúpeľoch. O podobnej starostlivosti hovoria aj v Rusku. Ich vojakov prepustených zo zajatia odovzdala ukrajinská strana v susednom štáte. „Momentálne sú v Bielorusku. Dostávajú psychologickú a lekársku pomoc. Následne budú prevezení do zdravotníckych zariadení ministerstva obrany na liečbu a rehabilitáciu," citovala ruská agentúra TASS rezort obrany.
Ukrajinci pochybujú o tom, že všetci oslobodení Rusi sa budú zotavovať. Poukazujú na to, že Moskva opakovane požiadala o prepustenie zajatcov, ktorí si donedávna odpykávali trest odňatia slobody. Keď sedeli za mrežami, S ministerstvom obrany podpísali kontrakt výmenou za odchod z väzenia. Ukrajina tvrdí, že v Rusku od nich teraz budú vyžadovať, aby opäť slúžili v ozbrojených silách, respektíve aby dodržali dĺžku kontraktu (12 mesiacov), čiže podľa Kyjeva ich znovu pošlú na front. Ukrajinské úrady konštatovali, že až 75 percent najnovšie oslobodených Rusov sú bývalí trestanci.
Autori ukrajinského projektu Chcem žiť, ktorý je určený vojakom bojujúcim za Rusko, ktorí sa chcú vzdať a bezpečne prejsť do zajatia, na Telegrame napísali, že v Moskve sa zaujímajú predovšetkým o oslobodenie tých, čo prežili v zajatí málo času. (Na rozdiel od snahy Ukrajiny dostať domov tých, čo sú v rukách Rusov už takmer štyri roky.)
„Zranení a tí, čo sú v zajatí dlhú dobu, prakticky neinteresujú ruské ministerstvo obrany," konštatuje projekt Chcem žiť, ktorý riadi ukrajinský rezort obrany v spolupráci s vojenskou rozviedkou. Z toho by malo vyplývať, že Moskva chce oslobodiť zakaždým zdravých a nezoslabnutých, čiže bojaschopných mužov. Tvorcovia projektu dodali, že medzi občanmi Ruskej federácie, ktorí sa dostali do vlasti, je až 17 percent Čečencov, čo vychádzalo z požiadavky znepriatelenej strany. (U čečenských rodákov sa tiež očakáva, že sú pripravení pokračovať vo vojne.)