Nažer sa snehu, ty bastard! Aj takto Putinova armáda trestá dezertérov

Rozruch vyvolalo najmä video, na ktorom vidno troch ruských vojakov obvinených z pokusu o dezerciu. Napriek tomu, že vonku mrzlo, ich polonahých a bosých lepiacou páskou priviazali k stromom – jedného dokonca dolu hlavou, vulgárne im nadávali a surovo ich bili. Neprestali, ani keď dobití muži prosili o milosť.
„Títo bastardi chceli bez dovolenia opustiť svoju pozíciu. Odmietli poslúchať rozkazy,“ rozčuľuje sa na zázname ruský dôstojník. „Mali ste tam zostať, nie utekať. Prečo si ušiel?!“ vyčíta vojakom.
K jednému z nich potom priskočí a do úst mu tlačí sneh. „Zožer to!“ kričí naňho. Na videu, ktoré zverejnil i kanál Exilenova+ na sociálnej sieti Telegram, počuť aj to, ako previnilci prosia o odpustenie.
„Prepáčte, už sa to nikdy nestane,“ zachrapčí muž zavesený za nohy. Ďalšie zábery zachytávajú ruského vojaka, ktorý vraj ušiel od jednotky neďaleko ukrajinského mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti.
Jeho spolubojovníci mu za trest zviazali ruky s nohami a pomocou lana ho zavesili na strom, kde ho udierali a kopali.Čítajte viac Putinova armáda z ukrajinských detí? Rusi ich cvičia, aby z nich vychovali vojakov
Správy o tom, že na fronte dochádza k takýmto javom, nie sú nové. Už v októbri minulého roka priniesol nezávislý ruský portál Viorstka svedectvá bývalých vojakov o bitkách, ponižovaní a mučení, ktorým čelili „zradcovia“ a „dezertéri“.
Podobné informácie zverejnil i nezávislý ruský portál Cholod (Holod Media). Opísal prípady, keď ruských vojakov, ktorí na Ukrajine porušili disciplínu, priviazali k stromom blízko frontovej línie, kde potom zahynuli pri ukrajinských útokoch.
Túto prax potvrdili aj zistenia americkej televízie CNN. Rusi podľa nej takto trestajú hlavne dezertérov a vo vojenskom slangu to prezývajú „obeť pre Babu Jagu“ (výrazom pre ježibabu označujú ťažké ukrajinské drony).Čítajte viac Putinov obchod so smrťou. Ak zomrie ruský vojak, rodina zbohatne
Zmluvu o vojenskej službe na ukrajinskom fronte podpísalo len vlani viac ako 400-tisíc Rusov. Mnohí sa dali zlákať štedrou finančnou odmenou vo výške asi 4 000 eur mesačne, no po čase svoje rozhodnutie oľutovali.
Pravdepodobnosť, že ich vo vojne zabijú či zrania, je totiž vyše 75 percent. Takmer každý štvrtý zomrie už počas prvého roku. Ak však odmietnu bojovať alebo sa pokúsia dezertovať, velitelia ich vyhlásia za zradcov a exemplárne potrestajú.
Podľa servera Ukraine War Archive je mučenie vojakov, aké zobrazujú videá, súčasťou „moderných metód“ ruskej armády. Jej velenie sa i takým drastickým spôsobom snaží donútiť mužov k poslušnosti a odradiť ich od úteku.
„Rusko robí z ľudí dobytok, pretože iba zvieratá poslúchajú rozkazy bez slova. Orwellova Zvieracia farma – to je Putinovo Rusko,“ zhodnotil ukrajinský telegramový kanál Butusov Pľus v narážke na slávny román britského spisovateľa Georgea Orwella z roku 1945, v ktorom kritizoval komunistickú diktatúru.
Aj keď sa pravosť spomenutých videozáznamov nedá nezávisle overiť, odborníci nepochybujú, že zodpovedajú realite. Denník New York Times napríklad nedávno informoval o odhaleniach Maxima Kurnikova, ruského exilového novinára, ktorý dnes pôsobí v Berlíne.Čítajte viac Skončíte v priekope, vyhrážajú sa Rusi ľuďom na dobytých územiach Ukrajiny
Podarilo sa mu zhromaždiť dôkazy o sťažnostiach ruských občanov na porušovanie ľudských práv. Hlásenia o nich dostala ruská ombudsmanka Tatiana N. Moskaľkovová. Medzi zhruba 9 000 záznamami boli aj správy o týraní ruských vojakov vrátane videa s mužom pripútaným k stromu, ktoré poslali jeho rodine.
„Už tri roky žijeme v strachu a o všetkom mlčíme,“ napísala verejnej ochrankyni práv matka jedného vojaka. Tisíce Rusov podpísali aj petíciu vláde, v ktorej žiadajú odpovede na otázku, čo sa stalo s ich nezvestnými príbuznými na ukrajinskom fronte.
Viac ako 1 500 podaní opisuje i zneužívanie v ruskej armáde. Nezávislý portál Moscow Times v októbri minulého roka dokonca uviedol, že výnimkou nie sú ani prípady, keď ruskí velitelia vojakov podozrivých z dezercie sami – a bez súdu – na mieste popravili.