Michelangelov nákres nohy v USA vydražili za rekordných 27,2 milióna dolárov

Pôvodne neznáma skica vyhotovená červenou kriedou sa vydražila v priebehu 45 minút za takmer 20-násobok svojej najnižšej odhadovanej sumy. Ide o jeden z približne 50 náčrtov, ktoré Michelangelo vytvoril pre Sixtínsku kaplnku a ktoré patria medzi jeho najslávnejšie diela, spolu so sochami Dávida a Piety.
Sieň Christie's identifikovala skicu ako originál od Michelangela po tom, čo jej vlastník poslal fotografiu na internetový portál aukcie so žiadosťou o odhad hodnoty.
Experti následne zistili, že ide o pravú nohu postavy Sibyly líbyjskej, ktorá je zobrazená na východnom konci stropu Sixtínskej kaplnky. Odhaduje sa, že náčrt pochádza z rokov 1511–1512, keď sa Michelangelo pripravoval maľovať druhú polovicu stropnej fresky.
Aukčný dom totožnosť kupujúceho nezverejnil. „V miestnosti, na telefóne a na internete sme mali viacerých záujemcov, pretože to bola pravdepodobne jediná šanca, ktorú zberateľ mohol mať na získanie kresby k pravdepodobne najväčšiemu umeleckému dielu, aké kedy vzniklo," uviedol vo vyhlásení Andrew Fletcher, riaditeľ oddelenia starých majstrov v Christie's.
V súkromných zbierkach sa podľa AFP nachádza len asi desať Michelangelových kresieb. Predchádzajúci rekord za jeho dielo padol v roku 2023, keď sa skica znázorňujúca nahého muža s dvoma ďalšími postavami v pozadí predala za 24,3 milióna dolárov na aukcii v Paríži.
Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) bol architekt, básnik, maliar a sochár. Pôsobil počas vrcholnej renesancie a vytvoril množstvo umeleckých diel vrátane sochy Dávida vo Florencii a fresiek v Sixtínskej kaplnke.