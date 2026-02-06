USA zlikvidovali ďalšiu loď pašerákov drog a zabili dvoch ľudí

„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo pozdĺž známych trás pre pašovanie drog vo východnom Pacifiku a bolo zapojené do operácií obchodníkov s narkotikami,“ uviedlo na sieti X južné veliteľstvo americkej armády. Zverejnený záznam ukazuje útok na motorový čln s niekoľkými ľuďmi na palube, ktorý po údere začal horieť.
Spojené štáty vlani v septembri začali v medzinárodných vodách Karibského mora cielené údery proti lodiam, ktorých posádky podľa nich pašujú drogy. Neskôr Američania zaútočili aj na plavidlá v Tichom oceáne. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tým, že USA sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie.
Podľa dnešných údajov AFP už americké útoky zlikvidovali 37 plavidiel a zabili najmenej 128 ľudí. Operácia kritizuje rad amerických zákonodarcov aj ochrancovia ľudských práv, ktorí tvrdia, že Trumpova administratíva predložila len málo dôkazov o tom, že cieľom boli skutočne lode pašerákov drog, a že útoky predstavujú mimosúdne popravy.