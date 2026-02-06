Pravda Správy Svet USA zlikvidovali ďalšiu loď pašerákov drog a zabili dvoch ľudí

USA zlikvidovali ďalšiu loď pašerákov drog a zabili dvoch ľudí

Americká armáda uviedla, že vo štvrtok zlikvidovala vo východnom Pacifiku loď a zabila dvoch ľudí, ktorých označila za pašerákov drog. Počet ľudí, ktorí zomreli pri amerických úderoch na lode pašujúce podľa Washingtonu vo vodách u Latinskej Ameriky narkotiká, tým vzrástol na najmenej 128, napísala agentúra AFP.

06.02.2026 06:54
debata
Útok USA na loď, ktorú tajné služby označili za pašerácku
Video
Americká armáda zaútočila vo východnej časti Tichého oceánu na loď podozrivú z pašovania drog. / Zdroj: Reuters/X

„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo pozdĺž známych trás pre pašovanie drog vo východnom Pacifiku a bolo zapojené do operácií obchodníkov s narkotikami,“ uviedlo na sieti X južné veliteľstvo americkej armády. Zverejnený záznam ukazuje útok na motorový čln s niekoľkými ľuďmi na palube, ktorý po údere začal horieť.

Spojené štáty vlani v septembri začali v medzinárodných vodách Karibského mora cielené údery proti lodiam, ktorých posádky podľa nich pašujú drogy. Neskôr Američania zaútočili aj na plavidlá v Tichom oceáne. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tým, že USA sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie.

Fentanyl Čítajte viac Zombie droga v uliciach: Čínske chemikálie menia ľudí na chodiace mŕtvoly a zabíjajú ich tisíce denne

Podľa dnešných údajov AFP už americké útoky zlikvidovali 37 plavidiel a zabili najmenej 128 ľudí. Operácia kritizuje rad amerických zákonodarcov aj ochrancovia ľudských práv, ktorí tvrdia, že Trumpova administratíva predložila len málo dôkazov o tom, že cieľom boli skutočne lode pašerákov drog, a že útoky predstavujú mimosúdne popravy.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #pašovanie drog #Pacifik
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"