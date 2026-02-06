Pravda Správy Svet ONLINE: Zlé správy z Donbasu. Kľúčové výšiny v Myrnohrade a Pokrovsku padli do rúk ruských okupantov

Ruskí okupanti dobyli kľúčové výšiny v Myrnohrade a Pokrovsku v Doneckej oblasti, čo výrazne skomplikovalo logistiku pre ukrajinské jednotky, ktoré sú tam naďalej umiestnené.

06.02.2026 07:08 , aktualizované: 09:42
Russia Ukraine War Myrnohrad Foto:
Dronový záber z videa zobrazuje zničený Myrnohrad v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.
**9:41 Ruskí okupanti dobyli kľúčové výšiny v Myrnohrade a Pokrovsku v Doneckej oblasti, čo výrazne skomplikovalo logistiku pre ukrajinské jednotky, ktoré sú tam naďalej umiestnené. Ako referuje web liga.net, uviedol to Volodymyr Polevyj, náčelník oddelenia komunikácie 7. zboru rýchlej reakcie ukrajinských vzdušno-úderných síl.

V komentári k informáciám Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) o tom, že ruská armáda presúva svoje veliteľské stanovištia do Myrnohradu, čo údajne znamená úplné dobytie mesta, Polevyj poznamenal, že nepriateľ tam presúva svoje skupiny, jednotky a pilotov a dobyl strategické výšiny v Myrnohrade aj Pokrovsku.

„To mimoriadne sťažuje obranu, ktorá bola vybudovaná na severe týchto miest. V zásade to umožňuje nepriateľovi priamo si zriadiť veliteľské stanovištia, keďže mesto má budovy, v ktorých je vhodné umiestniť veliteľské stanovištia v suterénoch a suterénnych podlažiach,“ povedal Polevyj.

Zdôraznil však, že to vôbec neznamená, že mestá sú stopercentne kontrolované nepriateľom. Na severe Myrnohradu a Pokrovska naďalej zostávajú ukrajinské pozorovacie a palebné pozície.

Podľa ukrajinského predstaviteľa je v súčasnosti logistika možná len za extrémne nepriaznivého počasia. Deje sa prevažne letecky, a to pomocou ťažkých bombardérov. Poznamenal tiež, že rotácia ukrajinských jednotiek sa v takejto situácii plánuje často počas nepriaznivého počasia.

9:22 Neznámy človek postrelil v Moskve zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimira Alexejeva.

8:11 Manželský pár zahynul pri nočnom ruskom dronovom útoku v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti, oznámili v piatok miestne úrady. Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Ivana Fedorova prišli o život 49-ročný muž a 48-ročná žena po tom, ako dron zasiahol ich dom v meste Viľňansk.

Pri inom útoku na oblastné centrum Záporožie utrpel zranenia 14-ročný chlapec. Fedorov o tom informoval v samostatnom vyhlásení.

Predbežné správy zároveň hovoria o ďalšom ruskom útoku na okrajové časti druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov uviedol, že bezprostredne neboli hlásené obete.

7:41 Estónsko z bezpečnostných dôvodov obmedzí prevádzku na dvoch hraničných priechodoch s Ruskom, oznámila vláda. Od 24. februára budú počas troch mesiacov otvorené na 12 hodín cez deň. Informovala o tom agentúra DPA.

Pozastavenie nočnej prevádzky sa bude po novom vzťahovať aj na priechody Luhamaa a Koidula na juhovýchode Estónska. Rovnaké opatrenie platí na treťom hraničnom priechode cez rieku Narva v rovnomennom meste, ktorý je v noci uzavretý od 1. mája 2024.

„Keďže Rusko sa niekedy správa na hraniciach iracionálne, musíme uvoľniť zdroje, aby sme ich mohli účinnejšie monitorovať,“ uviedol estónsky premiér Kristen Michal vo vyhlásení vlády.

Minister vnútra Igor Taro povedal, že správanie sa príslušníkov ruskej pohraničnej stráže vyžaduje neustále nasadanie a zvýšenú pozornosť.

Nočné zatvorenie hraničných priechodov označil minister za logický krok, ktorý podľa neho umožní nasadiť personál tam, kde to bude najviac potrebné.

Z údajov estónskej vlády vyplýva, že pohyb cez hraničné priechody s Ruskom sa výrazne znížil a neočakáva sa, že sa vráti na pôvodnú úroveň. V roku 2025 prešlo cez estónsko-ruskú hranicu niečo cez jeden milión ľudí, čo je takmer päťkrát menej než v roku 2018. Najfrekventovanejší bol priechod v Narve.

7:06 Ukrajinskí, americkí a ruskí vyjednávači ukončili dvojdňové rokovania v Abú Zabí bez toho, aby dosiahli akýkoľvek pokrok v najťažšej otázke – kontrole nad územiami Donbasu.

Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že je príliš skoro na hodnotenie výsledku rokovaní. Americký špeciálny vyslanec Steve Witkoff uviedol, že v blízkej budúcnosti očakáva pokrok.

Rusko útočilo 500 dronmi, zasiahli aj Kyjev
Video
Zdroj: Reuters

Denník WSJ teraz podľa ukrajinskej agentúry Unian poznamenal, že vzhľadom na to, že nedošlo k prelomu v hlavnej otázke, sa strany zamerali na akékoľvek praktické kroky, ktoré by mohli podniknúť na dosiahnutie dohody.

Trojstranné rokovania priniesli dohodu o prvej výmene vojnových zajatcov a to konkrétne 314 ľudí „Počas vojny bola výmena väzňov jednou z mála otázok, na ktorých sa obe strany dokázali dohodnúť,“ poznamenal denník.

Ukrajinská strana uviedla, že väčšina dvojdňových diskusií bola venovaná spôsobu implementácie dohody o prímerí, napríklad spôsobu monitorovania porušovania. „Toto bude pravdepodobne ťažké otázka,“ uviedol WSJ.

Malý alebo až žiadny progres sa dosiahol v najproblematickejšej otázke. Hlavnou prekážkou k mieru zostáva otázka kontroly nad ukrajinskými územiami.

Ukrajina tvrdí, že by bolo najlepšie zostať pozdĺž súčasnej kontaktnej línie v Donbase. Ukrajinská vláda vyhlásila, že nemá morálne ani zákonné právo odovzdať Donbas Rusku a že stiahnutie vojsk s cieľom vytvoriť demilitarizovanú zónu by si vyžadovalo podobné kroky zo strany Ruska.

