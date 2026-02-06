Strážay v Pravda vo svete: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána

ČO SA V ROZHOVORE DOZVIETE
- prečo sú najbližšie parlamentné voľby v Maďarsku prvé po 16 rokoch, v ktorých môže vláda Viktora Orbána reálne skončiť
- ako sa opozičnej strane Tisza a jej lídrovi Péterovi Magyarovi podarilo zjednotiť časť spoločnosti, ktorá bola doteraz voči vláde pasívna
- prečo prieskumy verejnej mienky nemusia rozhodnúť, aj keď opozícia vedie o viac ako desať percent
- ako funguje maďarský volebný systém a prečo zvýhodňuje jednomandátové obvody na vidieku, kde má Fidesz tradične silnú podporu
- na akých témach stavia Viktor Orbán svoju predvolebnú kampaň a prečo opäť pracuje so strachom z vojny, migrantov a Bruselu
- v čom sa Péter Magyar líši od tradičných opozičných lídrov a prečo by šlo o systémovú, ale nie ideologickú zmenu
- prečo Maďarsko za posledné roky ekonomicky zaostalo za Poľskom, hoci obe krajiny štartovali po roku 1989 z podobnej pozície
- čomu Viktor Orbán vďačí za svoju dlhodobú popularitu a prečo ho aj kritici považujú za mimoriadne talentovaného politika
- aké dôsledky by malo víťazstvo opozície na vzťahy Maďarska s Európskou úniou, Ruskom, USA a Čínou
- ako by si prípadnú zmenu vlády všimol bežný Maďar – od ekonomiky cez eurofondy až po medzinárodnú reputáciu krajiny
- ako môžu maďarské voľby ovplyvniť vzťahy so Slovenskom a situáciu maďarskej menšiny na juhu krajiny
„Maďari volia v podstate stodeväťdesiatdeväť poslancov do svojho zákonodarného zboru a z týchto myslím stošesť, je volených práve v jednomandátových obvodoch. To znamená, že tam proti sebe stoja dvaja najvýraznejší predstavitelia, jednak vlády a jednak opozície, možno ešte predstavitelia tretích strán, ale ich šanca na víťazstvo nie je až taká veľká. A tieto obvody boli v minulosti viackrát prekresľované v neprospech Budapešti, napríklad a v prospech niektorých rurálnych oblastí alebo vidieckych oblastí, kde mal Fidesz, strana Viktora Orbána, tradičnejšiu podporu, takže to tiež v podstate nejakým spôsobom nahráva víťazstvu vládnej strany. No a tých zvyšných poslancov, ktorých je menšina, pokiaľ dobre rátam, tak deväťdesiattri, tak tí sú volení na základe preferencií alebo volebných lístkov, ktoré poznáme aj z nášho prostredia. To znamená, že krúžkujeme stranu a v podstate podľa toho sa určuje, ktorá strana vyhrá, ktorá je druhá v poradí, tretia a podobne. Takže je to taký veľmi zvláštny mix volebných systémov a hovorím, v minulosti bol viackrát upravovaný, preto je tu určité podozrenie dopredu zo strany opozície, že by vláda mohla takéto svoje postavenie využiť vo svoj prospech,“ uviedol Tomáš Strážay.