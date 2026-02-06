V Moskve postrelili zástupcu šéfa vojenskej rozviedky GRU, údajne je v kritickom stave

S odvolaním sa na ruský vyšetrovací výbor o tom dnes ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informácie o jeho zdravotnom stave nie sú k dispozícii, dodal web.
„Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie… v súvislosti s pokusom o vraždu generálporučíka Vladimíra Alexejeva na severozápade Moskvy,“ uviedla hovorkyňa výboru Svetlana Petrenkovová.
Neznámy páchateľ vystrelil niekoľko rán na Alexejeva a následne z miesta činu ušiel. „Obeť hospitalizovali v jednej z moskovských nemocníc,“ dodala Petrenková. Alexejev je podľa médií v kritickom stave.
Alexejev je podľa Meduzy prvým zástupcom náčelníka Hlavnej správy generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie, teda vojenskej spravodajskej služby, pre ktorú sa stále často používa niekdajšia zažitá skratka GRU.
Médiá Alexejeva označili za jedného z hlavných kurátorov všetkých ruských „dobrovoľníckych“ formácií zúčastňujúcich sa vojny proti Ukrajine, píše Meduza. Tento činiteľ sa podľa nej v júni 2023 zúčastnil vyjednávania s Jevgenijom Prigožinom za krátkej vzbury jeho súkromnej žoldnierskej armády. USA a Európska únia na Alexejeva už skôr podľa médií uvalili sankcie.
Podľa Antona Heraščenka, poradcu ukrajinského ministra vnútra, Aleksejev velil ruskej vojenskej spravodajskej službe v Sýrii a je „jednou z kľúčových postáv ruskej vojenskej spravodajskej služby. Predpokladá sa, že stojí za spravodajskými a hybridnými operáciami proti Ukrajine,“ napísal na sieti X.
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine vo februári 2022 bolo zabitých niekoľko vysoko postavených ruských vojenských predstaviteľov, pričom Moskva z útokov viní Ukrajinu. Ukrajinci sa k niektorým z týchto útokov prihlásili, pripomenula agentúra AFP.