VIDEO: Trump urobil z Baracka Obamu a jeho ženy opice. Zas klamal o sfalšovaných voľbách v roku 2020

Video zverejnené na Truth Social zobrazuje Obamovcov ako opice v džungli, zatiaľ čo v pozadí hrá pieseň The Lion Sleeps Tonight.
Vo videu predtým zaznejú nepravdivé tvrdenia, ktoré Trump šíril už v minulosti, že výrobca volebných prístrojov Dominion Voting Systems sa v prezidentských voľbách v roku 2020 podieľal na manipulácii s hlasmi v prospech demokratov. Nad Trumpom vtedy vo voľbách zvíťazil demokrat Joe Biden.
Tlačová kancelária kalifornského guvernéra Newsoma príspevok ostro kritizovala na sociálnej sieti X. „Nechutné správanie od prezidenta. Všetci republikáni to musia odsúdiť. Hneď,“ píše sa v príspevku.
Trump si vyslúžil kritiku aj od Obamovho niekdajšieho poradcu pre národnú bezpečnosť a blízkeho spojenca Bena Rhodesa. „Nech Trumpa a jeho rasistických stúpencov prenasleduje vedomie toho, že Američania v budúcnosti budú Obamovcov vnímať ako milované osobnosti, zatiaľ čo jeho budú študovať ako škvrnu na našej histórii,“ napísal Rhodes na X.
Obama je jediným černošským prezidentom v histórii Spojených štátov. V prezidentských voľbách v roku 2024 podporil Trumpovu demokratickú protivníčku Kamalu Harrisovú.
Trump vlani zdieľal video vygenerované AI, na ktorom je Obama zatknutý v Oválnej pracovni a následne sa objaví za mrežami v oranžovej väzenskej uniforme.