Výbuch v mešite v Islamabade si vyžiadal najmenej 30 mŕtvych

„K výbuchu došlo po piatkových modlitbách v šiitskej mešite,“ potvrdil policajný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Počet obetí podľa neho bude pravdepodobne ešte narastať.
Reportéri AFP videli desiatky ľudí prichádzať do nemocníc v Islamabade s viditeľnými zraneniami a zakrvaveným oblečením. Ďalší bezpečnostný zdroj pre agentúru uviedol, že za výbuch je zodpovedný samovražedný útočník. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf incident odsúdil.Čítajte aj Pakistanská armáda po útoku v provincii Balúčistán zabila už 145 separatistov