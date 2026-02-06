Pravda Správy Svet Výbuch v mešite v Islamabade si vyžiadal najmenej 30 mŕtvych

Výbuch v mešite v Islamabade si vyžiadal najmenej 30 mŕtvych

Pri výbuchu v šiitskej mešite v pakistanskej metropole Islamabad zomrelo v piatok najmenej 30 ľudí a zranených je ďalších viac ako 130 osôb, informovala tamojšia polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

06.02.2026 11:54 , aktualizované: 12:52
islamabad výuch mešita pakistan Foto: ,
debata

„K výbuchu došlo po piatkových modlitbách v šiitskej mešite,“ potvrdil policajný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Počet obetí podľa neho bude pravdepodobne ešte narastať.

Reportéri AFP videli desiatky ľudí prichádzať do nemocníc v Islamabade s viditeľnými zraneniami a zakrvaveným oblečením. Ďalší bezpečnostný zdroj pre agentúru uviedol, že za výbuch je zodpovedný samovražedný útočník. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf incident odsúdil.

Pakistan Taliban Čítajte aj Pakistanská armáda po útoku v provincii Balúčistán zabila už 145 separatistov
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #výbuch #Pakistan #mešita #Islamabad
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"