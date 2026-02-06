Úbohé, vysmial Lavrov snahy Macrona o rozhovory s Putinom

Lavrov pripomenul, že Macron pred dvoma týždňami opäť vyhlásil, že má v úmysle nejako kontaktovať Putina. Podľa ruského ministra však nejde o vážny prístup a označil ho za prejav nehodnotnej diplomacie. Zároveň dodal, že ak má niekto skutočný záujem o seriózny dialóg, mal by jednoducho zavolať, keďže Putin je podľa neho vždy pripravený vypočuť si rozumné návrhy.
Podľa informácií francúzskych médií, ako aj portálu Politico a agentúry Reuters, sa Macronov diplomatický poradca Emmanuel Bonne v utorok vybral do Moskvy. Tam sa mal stretnúť s poradcom Kremľa Jurijom Ušakovom, aby pripravili pôdu pre možný bilaterálny rozhovor medzi Macronom a Putinom.
Elyzejský palác tieto správy odmietol oficiálne potvrdiť. Rovnako tak aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý uviedol, že tak urobil zo solidarity s francúzskou stranou.
Macron v utorok uviedol, že prebiehajú technické rokovania o obnovení komunikácie medzi Európou a ruským prezidentom. Zdôraznil, že celý proces je otvorený a prebieha v úzkej koordinácii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj s kľúčovými európskymi partnermi.
Spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou Macron presadzuje, aby Európska únia vymenovala osobitného vyjednávača pre mierové rozhovory s Ruskom o vojne na Ukrajine. K tejto iniciatíve sa verejne prihlásili aj estónsky prezident Alar Karis a lotyšská premiérka Evika Siliňová.
Nie všetci európski politici však tento prístup podporujú. Nemecký kancelár Friedrich Merz napríklad považuje rokovania s Moskvou za bezpredmetné. Jednoznačný konsenzus nepanuje ani v Estónsku. Tamojší minister zahraničných vecí Margus Tsahkna upozornil, že snaha o kontakt s Kremľom oslabuje pozíciu Ukrajiny aj samotnej Európy. Podľa neho je takýto krok nebezpečný pre bezpečnosť kontinentu a odporuje politike tlaku a izolácie voči Rusku.
Televízia Euronews však upozorňuje, že výzvy na obnovenie diplomatických kanálov signalizujú výraznú zmenu v strategickom uvažovaní Európy vo vzťahu k Rusku. Európske krajiny majú pocit, že sú odsunuté na okraj mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ruskom a obávajú sa prípadnej dohody medzi Washingtonom a Moskvou, ktorá by mohla ísť proti ich záujmom.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová sa týmto obavám vysmiala a poznamenala, že Európania sú jednoducho unavení z pozície pasívneho pozorovateľa. Podľa Vladimira Džabarova, predsedu výboru Rady federácie pre ochranu štátnej suverenity, sú vyjadrenia európskych politikov pokrytecké. Tvrdí, že Európu prinútila k zmene postoja najmä „tvrdá zima“, počas ktorej si uvedomila, že sa nemôže spoliehať výlučne na americký plyn. Ako dodal, v minulosti pochádzali kľúčové energetické zdroje práve z Ruska.