Pravda Správy Svet Úbohé, vysmial Lavrov snahy Macrona o rozhovory s Putinom

Úbohé, vysmial Lavrov snahy Macrona o rozhovory s Putinom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ostro skritizoval pokusy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o obnovenie kontaktov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré označil za „úbohé“. Macron patrí medzi hlavných zástancov myšlienky, aby sa Európa aktívne zapojila do mierových rokovaní o Ukrajine, pričom podporu tomuto prístupu vyjadrili aj ďalší európski lídri. Z ruskej strany však tieto iniciatívy vyvolávajú skôr posmech.

06.02.2026 12:35
debata (44)
Nočná mora Rusov v akcii: dron Vampire nemal v roku 2025 konkurenciu
Video
Bombardovací dron Vampire, známy aj pod prezývkou „Baba Jaga“, bol v roku 2025 najúčinnejším úderným systémom na ukrajinskom bojisku. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Lavrov pripomenul, že Macron pred dvoma týždňami opäť vyhlásil, že má v úmysle nejako kontaktovať Putina. Podľa ruského ministra však nejde o vážny prístup a označil ho za prejav nehodnotnej diplomacie. Zároveň dodal, že ak má niekto skutočný záujem o seriózny dialóg, mal by jednoducho zavolať, keďže Putin je podľa neho vždy pripravený vypočuť si rozumné návrhy.

Podľa informácií francúzskych médií, ako aj portálu Politico a agentúry Reuters, sa Macronov diplomatický poradca Emmanuel Bonne v utorok vybral do Moskvy. Tam sa mal stretnúť s poradcom Kremľa Jurijom Ušakovom, aby pripravili pôdu pre možný bilaterálny rozhovor medzi Macronom a Putinom.

Elyzejský palác tieto správy odmietol oficiálne potvrdiť. Rovnako tak aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý uviedol, že tak urobil zo solidarity s francúzskou stranou.

Macron v utorok uviedol, že prebiehajú technické rokovania o obnovení komunikácie medzi Európou a ruským prezidentom. Zdôraznil, že celý proces je otvorený a prebieha v úzkej koordinácii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj s kľúčovými európskymi partnermi.

Putin Čítajte viac Expert: Netvrdím, že Rusko nás zbombarduje do kamennej doby, ale…

Spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou Macron presadzuje, aby Európska únia vymenovala osobitného vyjednávača pre mierové rozhovory s Ruskom o vojne na Ukrajine. K tejto iniciatíve sa verejne prihlásili aj estónsky prezident Alar Karis a lotyšská premiérka Evika Siliňová.

Nie všetci európski politici však tento prístup podporujú. Nemecký kancelár Friedrich Merz napríklad považuje rokovania s Moskvou za bezpredmetné. Jednoznačný konsenzus nepanuje ani v Estónsku. Tamojší minister zahraničných vecí Margus Tsahkna upozornil, že snaha o kontakt s Kremľom oslabuje pozíciu Ukrajiny aj samotnej Európy. Podľa neho je takýto krok nebezpečný pre bezpečnosť kontinentu a odporuje politike tlaku a izolácie voči Rusku.

Ukrajinská armáda po prvýkrát zničila TOS-1A na území Ruska - ide o jednu z najbrutálnejších zbraní
Video
Ukrajinské sily oznámili zničenie ťažkého viachlavňového raketového systému TOS-1A Solncepjok priamo na území Ruska. / Zdroj: Telegram / Bulava (72. samostatná mechanizovaná brigáda)

Televízia Euronews však upozorňuje, že výzvy na obnovenie diplomatických kanálov signalizujú výraznú zmenu v strategickom uvažovaní Európy vo vzťahu k Rusku. Európske krajiny majú pocit, že sú odsunuté na okraj mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ruskom a obávajú sa prípadnej dohody medzi Washingtonom a Moskvou, ktorá by mohla ísť proti ich záujmom.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová sa týmto obavám vysmiala a poznamenala, že Európania sú jednoducho unavení z pozície pasívneho pozorovateľa. Podľa Vladimira Džabarova, predsedu výboru Rady federácie pre ochranu štátnej suverenity, sú vyjadrenia európskych politikov pokrytecké. Tvrdí, že Európu prinútila k zmene postoja najmä „tvrdá zima“, počas ktorej si uvedomila, že sa nemôže spoliehať výlučne na americký plyn. Ako dodal, v minulosti pochádzali kľúčové energetické zdroje práve z Ruska.

Facebook X.com 44 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Sergej Lavrov #Emmanuel Macron #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"