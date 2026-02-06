TikTok je v rozpore s nariadeniami EÚ. Komisia ho považuje za vysoko návykový

Návykový dizajn zahŕňa napríklad takzvané nekonečné posúvanie (teda že videá nikdy nekončia), ďalej automatické prehrávanie (kedy sa ďalšie video spustí samo), tzv. push notifikácie, čo znamená, že aplikácia užívateľa núti vrátiť sa do nej späť, či vysoko personalizovaný algoritmus, ktorý rýchlo spozná, čo užívateľov baví a snaží sa ho držať v aplikácii.
„Vyšetrovanie komisie predbežne naznačuje, že TikTok dostatočne neposúdil, ako by tieto návykové funkcie mohli poškodiť fyzickú a duševnú pohodu jeho užívateľov, vrátane maloletých a zraniteľných dospelých,“ uviedla komisia. Aplikácia podľa EK „neustále odmeňuje užívateľov novým obsahom, navyše určité dizajnové prvky aplikácie podnecujú nutkanie pokračovať v prechádzaní a prepínajú mozog užívateľov do režimu autopilota“. Vedecký výskum pritom ukázal, že tieto prvky „môžu viesť k nutkavému správaniu a znížiť sebaovládanie užívateľov“.
Podľa úniovej exekutívy sa pritom zdá, že TikTok nezavádza rozumné, primerané a účinné opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré vyplývajú z jeho návykového dizajnu. „V tejto fáze sa komisia domnieva, že TikTok musí zmeniť základný dizajn svojej služby,“ uvádza EK. Malo by sa tak stať napríklad postupným deaktivovaním návykových funkcií, ako je práve nekonečné scrollovanie či zavedenie účinných „prestávok pri obrazovke“, a to aj v noci.
„Závislosť od sociálnych sietí môže mať škodlivé účinky na vyvíjajúcu sa myseľ detí a dospievajúcich. Nariadenie o digitálnych službách robí platformy zodpovednými za dopady, ktoré môžu mať na svojich užívateľov,“ uviedla podpredsedníčka komisie Henna Virkkunenová. „V Európe presadzujeme legislatívu na ochranu našich detí a našich občanov na internete,“ dodala.
Vlastníkom TikToku je čínska spoločnosť ByteDance. TikTok má teraz možnosť uplatniť svoje právo na obhajobu, preskúmať dokumenty obsiahnuté vo vyšetrovacích spisoch komisie a písomne odpovedať na predbežné zistenia. Ak sa názor komisie potvrdí, Môže EK rozhodnúť o nesplnení povinnosti, čo môže viesť k uloženiu pokuty až do šiestich percent z celkového svetového ročného obratu danej spoločnosti.