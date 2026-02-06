USA žiadajú, aby rokovania o jadrovom odzbrojení zahŕňali Rusko aj Čínu

S novou výzvou týkajúcou sa jadrového odzbrojenia vystúpil na Konferencii o odzbrojovaní v Ženeve Thomas G. DiNanno, predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť.
„Sériové porušovanie zo strany Ruska, nárast celosvetových zásob a nedostatky v návrhu a v implementácii zmluvy New START dávajú Spojeným štátom jasný dôvod na to, aby požadovali novú štruktúru, ktorá bude riešiť hrozby súčasnosti, a nie hrozby minulosti,“ vyhlásil DiNanno.
Poukázal na to, že v súčasnosti „nemá celý jadrový arzenál Číny žiadne obmedzenia, nie je transparentný, nie sú o ňom nijaké informácie a nie je kontrolovaný“. Podľa DiNanna ďalšia éra kontroly zbrojenia „môže a mala by pokračovať s jasným zameraním, ale bude si vyžadovať viac ako len účasť Ruska pri rokovacom stole“.Čítajte viac Bez jadrových limitov: vstupuje svet do novej éry zbrojenia? Jedna vec je ešte horšia, tvrdí expert
Pred vystúpením na konferencii pre novinárov uviedol, že dohoda New START „mala svoje chyby“, pretože nezahŕňala Čínu a nepokrývala všetky jadrové zbrane.
Americký prezident Donald Trump v reakcii na vypršanie platnosti zmluvy vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty a Rusko by mali vyjednať „vylepšenú a modernizovanú“ jadrovú dohodu.
DiNanno slová šéfa Bieleho domu v piatok zopakoval. „Hovoril (prezident Trump – pozn. TASR) úplne jasne. Od začiatku svojho prvého funkčného obdobia bol v tejto otázke konzistentný… Uvidíme, ako sa to vyvinie,“ dodal. Peking vo štvrtok oznámil, že do rokovaní sa zatiaľ neplánuje zapojiť.
Stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov na piatkovej konferencii vyhlásil, že do akýchkoľvek nových rokovaní o jadrovom odzbrojení s USA by mali byť zahrnuté tiež ďalšie štáty s jadrovými zbraňami, ako Francúzsko a Veľká Británia.Čítajte viac Američania a Rusi sa blížia k dohode o dodržiavaní končiacej zmluvy New START. Rozhodnú Putin s Trumpom
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START bola poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. Obe krajiny vlastnia približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. Dokument podpísali 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti USA a Ruska – Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
Bývalý americký prezident Joe Biden sa s Ruskom dohodol na jej predĺžení o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020. Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, ale zároveň vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.