Chirurgická presnosť, dlhý dolet, nízka cena. Američania testujú „Hrdzavú dýku“ pre Ukrajinu

Nová strela Rusty Dagger od americkej spoločnosti Zone 5 Technologies, vyvíjaná v rámci programu ERAM, absolvovala ďalšiu dôležitú etapu skúšok. Počas nej bola vybavená ostrou bojovou hlavicou a preukázala schopnosť zasiahnuť cieľ s vysokou presnosťou.
Testy robili na leteckej základni Eglin na juhu Spojených štátov. Tlačové oddelenie základne uviedlo, že skúšky „poskytli kľúčové údaje pre vývoj nového, nákladovo efektívneho systému úderov na veľké vzdialenosti“, ktorý je vyvíjaný v zrýchlenom časovom harmonograme. Zverejnené snímky potvrdzujú vysokú presnosť zásahu aj pomerne silnú explóziu munície s odhadovanou hmotnosťou približne 227 kg, uvádza server Defense Express.
Povolenie na predaj týchto striel Ukrajine bolo udelené 28. augusta 2025. Ukrajina získala oprávnenie nakúpiť až 3 350 striel ERAM v hodnote 825 miliónov dolárov prostredníctvom európskych partnerov, čo predstavuje približne 246 000 dolárov za jednu strelu.
Okrem systému Rusty Dagger vyvinula spoločnosť CoAspire v rámci programu ERAM aj podobnú strelu RAACM. Obe riešenia – Rusty Dagger od Zone 5 Technologies aj RAACM od CoAspire – musia spĺňať rovnaké technické požiadavky: hmotnostnú kategóriu 227 kg, dolet okolo 400 km, rýchlosť približne Mach 0,6, presnosť zásahu v rozmedzí ±10 metrov, schopnosť fungovať v prostredí elektronického boja, nízke jednotkové náklady a výrobnú kapacitu až 1 000 striel ročne.