Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio mieri do Bratislavy

„Podľa jeho aktuálneho programu, ktorého podrobnosti pozná môj zdroj, navštívi 15. februára Bratislavu, a potom 15. a 16. februára Budapešť. Samozrejme, v tomto mimoriadne turbulentnom období svetovej politiky sa to ešte môže zmeniť,“ citoval server Panyiho, ktorý sa špecializuje na národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a vplyv Ruska a Číny v strednej Európe.
Podľa investigatívneho novinára nie je návšteva Rubia prekvapujúca, keďže slovenský premiér Robert Fico a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nedávno navštívili USA, kde s prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali okrem iného o energetike. Očakáva sa, že energetika bude aj témou Rubiových rokovaní v Bratislave a Budapešti.
Panyi pripomenul, že Slovensko plánuje postaviť blok jadrovej elektrárne v spolupráci s americkej spoločnosťou Westinghouse. Najdôležitejším cieľom Maďarska na rokovaniach v USA zas bolo vyjednať pre seba dočasné oslobodenie od energetických sankcií voči Rusku, dodal novinár.
V Budapešti sa podľa jeho slov hovorí o návšteve samotného prezidenta Donalda Trumpa pred aprílovými parlamentnými voľbami v Maďarsku. Ako reálnejší sa javí príchod viceprezidenta J. D. Vancea, ktorého návšteva sa už dlhšie pripravuje.
Maďarský premiér v stredu v diskusnom podujatí týždenníka Mandiner k možnej návštevy amerického prezidenta v Maďarsku povedal, že poskytol Trumpovi nejaké termíny. „Diskutujeme o tom,“ dodal Orbán s poznámkou, že mu Trump snáď dlhuje to, aby prišiel a pozdravil Maďarov, vysvetlil, aké sú jeho ciele, na čom možno s ním spolupracovať a ako rešpektuje Maďarov.