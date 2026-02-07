Trump prestane blokovať peniaze na tunel pod riekou Hudson. Má to však háčik. Musia po ňom pomenovať letisko a stanicu

V piatok sa bude konať súdne vypočutie o naliehavej žiadosti miest New York a New Jersey obnoviť financovanie tunela Gateway Hudson River pred tým, než počas dňa stavba projektu ustane a tisíc stavebných robotníkov príde o prácu. Trump zmrazil financovanie projektu v októbri.
Demokratická senátorka z New Yorku Kirsten Gillibrandová vo štvrtok Trumpov návrh označila za smiešny. „Práva na pomenovanie nie sú zameniteľné v rámci akýchkoľvek vyjednávaní, rovnako ako dôstojnosť Newyorčanov… Prezident naďalej uprednostňuje svoj narcizmus pred dobre platenými pracovnými miestami chránenými odbormi, ktoré tento projekt poskytuje, a nad mimoriadnym ekonomickým dopadom, ktorý tunel Gateway bude mať,“ povedala.
Stavebný projekt, na ktorý bolo vyčlenených približne 15 miliárd dolárov federálnej podpory za vlády vtedajšieho prezidenta Joea Bidena, zahŕňa opravy existujúceho tunela a výstavbu nového tunela pre osobnú železničnú dopravu spoločnosti Amtrak a štátnych prímestských liniek medzi New Jersey a Manhattanom.
Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová na Trumpov návrh reagovala na sociálnych sieťach protinávrhom, podľa ktorého by sa mrakodrap Trump Tower premenoval po nej.
Trumpovi spojenci už po prezidentovi premenovali Americký mierový inštitút (USIP). O pár týždňov neskôr sa Trumpovo meno objavilo aj na budove kultúrneho Kennedyho centra v hlavnom meste. Po novom nesie názov Trumpovo-Kennedyho centrum.