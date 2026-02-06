Pravda Správy Svet Francúzsko odhalilo kampaň napojenú na Rusko, ktorá Macrona zatiahla do kauzy Epstein

Francúzsko odhalilo kampaň napojenú na Rusko, ktorá Macrona zatiahla do kauzy Epstein

Francúzsko odhalilo dezinformačnú kampaň napojenú na Rusko, ktorá spája prezidenta Emmanuela Macrona s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, uviedol v piatok vládny zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

06.02.2026 15:46
debata (2)
Pravda vo svete: Epsteinove spisy sa otvárajú. Môže to otriasť aj Bielym domom, hovorí novinárka žijúca v USA
Video

Vládna inštitúcia Viginum, ktorej úlohou je odhaľovanie digitálnych dezinformačných kampaní, v stredu zaznamenala vymyslený článok „obviňujúci prezidenta Emmanuela Macrona zo zapojenia do Epsteinovej aféry“, povedal zdroj AFP. Bol zverejnený na falošnej webovej stránke, ktorá sa vydávala za francúzsku mediálnu spoločnosť (France-Soir).

Dezinformačnú kampaň spustil projekt Storm-1516, ktorý šíri vymyslený obsah. Podľa Viginum za tým stojí sieť CopyCop s napojením na amerického utečenca žijúceho v Rusku Johna Marka Dougana. Podľa denníka The New York Times ide o kľúčovú postavu ruských dezinformačných operácií proti Západu.

lavrov Čítajte viac Úbohé, vysmial Lavrov snahy Macrona o rozhovory s Putinom

Prvý účet, ktorý zdieľal správu v online priestore, je dlhoročným a častým sprostredkovateľ operácií Storm-1516, vysvetlil zdroj. Následne to zdieľalo viacero účtov, ktoré Viginum monitoruje.

V stredu sa France-Soir dištancoval od vymysleného článku. „Webová stránka france-soir.net nemá žiadnu spojitosť s France-Soir,“ uviedol.

hackeri, kyberútok Čítajte viac ESET odhalil detaily masívneho útoku: poľskú energetiku napadlo elitné kyberkomando ruskej rozviedky

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. Vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi to vyvolalo špekulácie o možnej vražde.

Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Giorgia Meloniová Čítajte viac Tradičné spojenectvo Berlína s Parížom je už minulosťou. Merz si za Macrona našiel náhradu
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #Jeffrey Epstein
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"