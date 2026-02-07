Britský veľvyslanec na Slovensku: Putin na Ukrajine strategicky zlyhal. Nedosiahol vojnové ciele

Prišli ste na Slovensko z Ukrajiny. Čo pre diplomata znamená slúžiť v krajine, ktorá čelí vojne a hrozbe zničenia zo strany Ruska?
Slúžiť na Ukrajine bola pre mňa skutočná výsada. Opísal by som to dvoma spôsobmi: bola to výzva, ale zároveň niečo nesmierne inšpiratívne. Z profesionálneho hľadiska riešite, že krajina je vo vojne, pokračujú letecké poplachy a váš pohyb je obmedzený. Súčasťou mojej úlohy ako zástupcu veľvyslanca bolo podporovať našu misiu, aby fungovala bezpečným spôsobom. Bola to teda veľká zodpovednosť a obrovská profesionálna výzva. Diplomati vyslaní na Ukrajinu neprichádzajú s rodinami. Nedá sa odtiaľ letieť, takže musíte cestovať 12 hodín autom alebo nočným vlakom do Poľska a z Poľska.
Samozrejme, mal som kolegov, miestnych zamestnancov, ktorí tam žijú so svojimi rodinami. Každý deň fungovali ako profesionáli a chodili do práce, hoci mali obavy o svojich blízkych. Niektorí z nich boli v prvej línii boja za ochranu slobody Ukrajiny. Bolo to náročné, ale tiež nesmierne inšpiratívne. Na vlastné oči som videl, ako Ukrajinci – od vlády až po občiansku spoločnosť a mimovládne organizácie – spolupracovali v boji proti Putinovej nelegálnej a nevyprovokovanej invázii. Denne riešili problémy s výpadkami elektriny a starostlivosťou o svoje rodiny. Sledovať takúto odolnosť bolo mimoriadne inšpiratívne a bola to pre mňa skutočná výsada, že som tam mohol byť.
Spomenuli ste, že ste mali na starosti bezpečnosť. Čo to znamenalo v praxi? Vo vojne sa nedá zaručiť stopercentná ochrana.
Áno, je to tak. Úplná bezpečnosť sa nedá zaistiť. Riešite vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť svojich zamestnancov aj ľudí, ktorých navštevujete. Ak sa chcete s niekým niekde stretnúť, na to miesto sa upriamuje väčšia pozornosť. Ale ako diplomati – a to sa netýka len Ukrajiny – sme platení za to, aby sme išli niekam pracovať, nie za to, aby sme sedeli v kancelárii. Samozrejme, v rámci našej vlády máme určité postupy na zaistenie bezpečnosti. Zároveň sme úzko spolupracovali s ukrajinskými úradmi a dodržiavali ich protokoly vrátane využívania rôznych aplikácií, ktoré oznamovali poplachy, a vždy sme to brali vážne. Existujú teda rôzne úrovne ochrany, ktoré sú navrhnuté tak, aby sme mohli pracovať bezpečným spôsobom.
Boli ste v situácii, keď ste si vraveli, že je to naozaj veľmi zlé?
Samozrejme, boli chvíle, keď to bolo dosť ťažké. Máme ambasádu v centre Kyjeva. Rakety a drony protivzdušná obrana často zachytila ešte predtým, ako sa dostali k nám. Ale bolo niekoľko prípadov, keď sa to predsa len stalo. Mám jednu veľmi živú spomienku z veľvyslanectva, keď bolo jasné, že je to vážne. Išli sme do bunkra a bolo počuť výbuchy. Bol to útok, ktorý zasiahol detskú nemocnicu Ochmatdyt, čo bolo nesmierne tragické. Niektorí kolegovia mali rodiny v blízkosti toho miesta. Bol to naozaj desivý príklad toho, čo sa deje. Ale boli tu aj každodenné veci. Teraz v Bratislave sneží, ale na Ukrajine je ešte oveľa chladnejšie. Myslím si, že v Kyjeve je práve takmer mínus 20 stupňov Celzia. Stalo sa, že aj môj byt bol bez energií, hoci máme generátory. Takéto veci môžu mať psychologický vplyv na ľudí. Ale keď sa vrátim k svojej prvej odpovedi, odolnosť Ukrajincov a to, že jednoducho pokračujú v boji a vo svojej práci, bola pre mňa skutočným zdrojom inšpirácie.
Západ vrátane Británie podporuje Ukrajinu od začiatku rozsiahlej invázie. Napriek tomu sa ruskému diktátorovi Vladimirovi Putinovi darí pokračovať vo vojnovom úsilí. Je to zlyhanie Západu?
Ja by som povedal, že je to Putin, kto zlyhal pri dosahovaní svojich vojnových cieľov a naďalej zlyháva. Strategicky, ekonomicky aj z hľadiska toho, čo to znamená pre Rusov. Po prvé, strategicky: cieľ dobyť Kyjev v priebehu niekoľkých dní zlyhal. Napadnutie Ukrajiny bolo strategickou chybou a prezidenta Putina sme pred tým varovali. Myslel si však, že Kyjev dobyje za niekoľko dní, čo sa nestalo. Prezident Volodymyr Zelenskyj a ukrajinská armáda sa nevzdali a medzinárodné spoločenstvo sa spojilo. Putin rátal s tým, že podobne ako po invázii na Krym a Donbas v roku 2014 bude reakcia sveta obmedzená. V skutočnosti bola veľmi silná a jednotná a priniesla aj výsledky. NATO je obranná aliancia, ale získalo ďalších dvoch členov – Fínsko a Švédsko. Putinovo konanie teda Severoatlantickú alianciu posilnilo, čoho sa šéf Kremľa obával, veď členovia NATO zvyšujú výdavky na obranu.
Je to aj ekonomická katastrofa pre Rusko. Krajina prešla na vojnové hospodárstvo a naozaj trpí. Odhady hovoria, že pre medzinárodné sankcie Rusko prišlo o viac ako 450 miliárd dolárov. A potom sú tu, samozrejme, ľudské straty. Štatistiky sú rôzne, ale vyzerá to tak, že Rusko prišlo najmenej o jeden milión vojakov – zabitých, zranených alebo nezvestných. Neviem, do akej miery sa Putin stará o jednotlivé životy, ale sú to obrovské ľudské straty, ktoré si ruský ľud podľa mňa bude pamätať. Myslím si teda, že invázia bola pre Putina veľká strategická chyba a prehráva.Čítajte viac Expert: Netvrdím, že Rusko nás zbombarduje do kamennej doby, ale…
Šéf Kremľa však vo vojne pokračuje. Je potrebné na Putina viac zatlačiť?
Myslím si, že sa to deje vo viacerých oblastiach. Je potrebné naďalej podporovať Ukrajinu, aby bola v čo najsilnejšej pozícii. Existuje možnosť, že budú pokračovať mierové rokovania, a v tomto smere vítame úsilie USA. Ale aj v prípade vyjednávaní chceme, aby bol Kyjev v čo najlepšej pozícii. V konečnom dôsledku je na Ukrajincoch, aby rozhodli o rokovaniach. Poskytujeme im vojenskú a humanitárnu pomoc a vyvíjame tlak na Putinovu vojnovú mašinériu. Británia má vlastné sankcie a tieto opatrenia úzko koordinujeme so spojencami vrátane EÚ, aby sme zabezpečili ich zavedenie do praxe. Ako som už povedal, má to vplyv na ruskú ekonomiku. Takže si myslím, že potrebujeme pokračovať v prístupe, ktorého súčasťou je podpora Ukrajiny, ale aj udržiavanie tlaku na Rusko.
Slovenský premiér Robert Fico často obviňuje z krviprelievania na Ukrajine Západ a mnohokrát povedal, že to bola aj Británia, ktorá dotlačila Kyjev do bojov na jar 2022. Ako to vnímate?
Naším cieľom bolo podporiť obranu Ukrajiny. Je to jednoduché. Chceme zaistiť, aby mal Kyjev čo najsilnejšiu pozíciu pri rokovaniach. Ukrajina v roku 2022 získala späť viac ako 50 percent územia, ktoré Rusko obsadilo po februárovej invázii. Chceli sme podporiť túto dynamiku a zabezpečiť dobrú pozíciu pri vyjednávaniach. V konečnom dôsledku je to rozhodnutie Kyjeva, či chce rokovania zastaviť alebo vyhlásiť prímerie. Je to rozhodnutie ukrajinského ľudu. To bol vždy základný princíp nášho prístupu – podporovať ukrajinský ľud v boji za zvrchovanosť a územnú celistvosť krajiny.Čítajte viac Bude Európa čakať, kým Putin pošle do Pobaltia 700-tisíc vojakov? Víťazstvo Ruska bude stáť viac ako úspech Ukrajiny
Na Slovensku ste od septembra, keď váš predchodca Nigel Baker odišiel z úradu minulý rok v lete po piatich rokoch, podľa plánu. Bolo to však v situácii, keď slovenská vláda obvinila Londýn z údajného zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny a do volebného procesu. Ovplyvnilo to vaše prvé kontakty s predstaviteľmi krajiny, do ktorej ste prišli?
Môj prvý kontakt so slovenskými predstaviteľmi bol veľmi pozitívny a zodpovedal mojim očakávaniam. Spolupracoval som s prezidentom, ministrami aj ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi. Pokiaľ ide o spomínaný prípad, chcem zopakovať, že zo strany Spojeného kráľovstva nedochádza k žiadnemu politickému zasahovaniu. Sme politicky nestranní a nezasahujeme do domácej politiky krajiny, v ktorej pracujeme. Takže to chcem objasniť, ale mám pocit, že pozeráme dopredu. Chceme sa vo všeobecnosti zamerať na budúcu spoluprácu, na to, čo môžeme spoločne dosiahnuť, aby boli obe naše krajiny silnejšie, prosperujúcejšie a bezpečnejšie. To je aj hlavnou témou diskusií so slovenskými predstaviteľmi. Práve som sa stretol s niektorými ministrami, aby sme diskutovali o financiách, obrane či obchodných otázkach. Spoločne sa v týchto otázkach pozeráme do budúcnosti.Čítajte viac Analytik: Pôžička pre Ukrajinu je dobrá správa. Na východnom krídle NATO je však diera
Chcem sa vás opýtať na túto spoluprácu, ale premiér Fico často čelí kritike za zahraničnú politiku na štyri svetové strany. Je nejaký rozdiel v tom, keď Čínu navštívi on a keď tam ide britský predseda vlády Keir Starmer?
Áno, ako ste povedali, premiér Starmer navštívil Čínu, a v rámci stretnutí, ktoré tam mal, boli na stole všetky otázky. Hovoril aj o spoločnej prosperite, lebo je naozaj dôležité uznať, že Čína je druhou najväčšou ekonomikou na svete. Nemôžeme ignorovať fakt, že tam existujú príležitosti na posilnenie našich hospodárskych cieľov. Minulý rok britská vláda zverejnila audit, ktorý sa týka Číny. Jedným z jeho hlavných záverov bolo, že Peking nemôžeme ignorovať a musíme s ním spolupracovať, ale musíme to robiť s takpovediac otvorenými očami a je nevyhnutné vnímať riziká a výzvy.
Presne takýto prístup zvolil premiér Starmer počas svojej návštevy. Nastolil aj náročné otázky a hovoril o problémoch a obavách týkajúcich sa ľudských práv – vrátane konkrétnych prípadov. Myslím si, že je to dôležité. Nemôžem hovoriť za premiéra Fica, čo sa týka jeho návštevy Číny. Samozrejme, každá krajina má právo na vlastnú zahraničnú politiku. Všetko, čo môžem povedať, je, že z našich vlastných skúseností s rokovaniami s Čínou vieme, že si musíme byť vedomí príležitostí, ale musíme chápať aj výzvy a riziká. Sme ochotní o tom diskutovať so Slovenskom a všetkými partnermi a priateľmi.Čítajte viac Bez jadrových limitov: vstupuje svet do novej éry zbrojenia? Jedna vec je ešte horšia, tvrdí expert
Zdá sa, že celá aféra s údajným zasahovaním Británie do volieb, ktorú sme spomenuli, nakoniec nebola pre slovenskú vládu dôležitá. Vlani v októbri Bratislava a Londýn potvrdili, že chcú posilniť vzájomný dialóg na bilaterálnej úrovni a aj v rámci EÚ. Samozrejme, každá krajina má svoje vlastné záujmy. Aké sú tie britské na Slovensku a ako ich chcete presadzovať?
Opísal by som ich v troch širších oblastiach. Mojím poslaním, ktoré do značnej miere nadväzuje na mojich predchodcov, je pracovať na tom, aby obe naše krajiny prosperovali. Po druhé, aby boli bezpečnejšie a odolnejšie voči hrozbám. A po tretie, aby sme posilnili väzby medzi našimi ľuďmi. Už teraz máme veľmi výrazné bilaterálne obchodné vzťahy so Slovenskom, veď sú takmer na úrovni štyroch miliárd libier ročne. Na Slovensku pôsobia veľké podniky ako Tesco či Jaguar Land Rover a určite sú tu oblasti od farmaceutického až po automobilový priemysel a energetiku, v ktorých môžeme urobiť viac pre podporu vytvárania pracovných miest na Slovensku aj v Spojenom kráľovstve. S tým je spojené zaistenie väčšej bezpečnosti oboch krajín. Súčasťou toho je aj náš prístup k Ukrajine. Ako sme videli hneď na začiatku rozsiahlej ruskej invázie, Slovensko ako sused zohralo kľúčovú úlohu pri podpore Kyjeva. Veríme a vieme, že naším spoločným zámerom je zaistiť stabilný mier.
A je tu aj bezpečnosť z hľadiska demokratickej odolnosti a podpory demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti na Slovensku, aby krajina bola schopná čeliť hybridným útokom. Rusko ukázalo, že ich pripravuje nielen v regióne, ale po celom svete. Myslím si teda, že je potrebné spraviť viac, čo sa týka pomoci Slovensku a občianskej spoločnosti. Napríklad sme s niektorými novinármi usporiadali školenie o boji proti falošným správam a podobne. Samozrejme, učíme sa aj my, pretože rovnako čelíme tejto výzve, a Slovensko má čo ponúknuť. Treťou oblasťou, ktorú chcem spomenúť, je nadviazanie medziľudských kontaktov.
Čo v nej chcete dokázať?
Predtým, než sme začali nahrávať tento rozhovor, sme už diskutovali o príkladoch britských občanov, ktorí žijú na Slovensku. Samozrejme, máme veľmi silné väzby z minulosti a druhej svetovej vojny, keď aj vaši piloti bojovali v RAF na strane Spojeného kráľovstva. Naozaj som ohromený tým, aké silné sú tieto kontakty medzi našimi ľuďmi. Práve som sa stretol s mladým podnikateľom, ktorý pracuje v oblasti biochémie. Má dobrú základňu v Oxforde a druhú v Bratislave. Vo svojej otázke spomenul aj EÚ. Od roku 2027 sa Británia opäť zapojí do programu Erasmus+ pre študentov. Takže si myslím, že všetko smeruje pozitívnym smerom, a mojou úlohou je využiť to a spolupracovať so skvelými kolegami na veľvyslanectve, aby sme spomenuté ciele dosiahli. Určite nikto v slovenskej vláde alebo v spoločnosti nebude namietať, ak chceme zaistiť väčšiu prosperitu a lepšiu bezpečnosť a posilniť vzájomné vzťahy.
Máte korene v Pakistane, žili ste v Severnom Írsku a študovali ste v Škótsku. Je to celkom zaujímavý životný príbeh. Prečo ste si vybrali diplomatickú kariéru v Spojenom kráľovstve a prečo sa zameriavate na región strednej a východnej Európy?
Moji rodičia majú pakistanský pôvod a potom sa presťahovali do Severného Írska, kde som sa narodil. Už od mladého veku som mal možnosť spoznávať rôzne kultúry a tradície z môjho rodinného prostredia. Mal som aj šťastie, že som mohol cestovať. A aj v Severnom Írsku vás obklopuje rôznorodé kultúrne dedičstvo. Takže som bol vždy zvedavý, čo sa týka cestovania a stretávania nových ľudí, a to je podľa mňa naozaj dôležitá súčasťou povolania diplomata. Čo sa týka zamerania na váš región, predpokladám, že ak by ste sa na to pýtali iných diplomatov vrátane tých, ktorí sa stali veľvyslancami v nejakej krajiny, povedali by vám, že niekedy sa také veci stanú náhodou. Uchádzal som sa o prácu v sekretariáte národnej bezpečnosti a dostal som na starosti východnú Európu a Strednú Áziu, teda krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Takže ma tento región zaujal. Potom som pracoval pre podpredsedu vlády a opäť sa to týkalo aj východnej Európy. Riešil som tiež brexit, a samozrejme, slúžil som na Ukrajine, ako sme hovorili. Preto je to pre mňa absolútna česť a pocta, že som na Slovensku. Niektorí ľudia sa ma pýtali, či ma sem poslali za trest. Rozosmialo ma to, pretože som sa o túto prácu uchádzal. Keď chcete získať takéto miesto, čelíte veľkej konkurencii, ale Slovensko bolo mojou voľbou číslo jeden. Takže som absolútne nadšený, že som tu, a teším sa na najbližších niekoľko rokov.