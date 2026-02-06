Azyl u Orbána mu nemusí stačiť. Poľsko nariadilo zatknutie exministra spravodlivosti

Informáciu o rozhodnutí súdu zverejnil na platforme X jeden zo Ziobrových právnikov Adam Gomola. Obhajoba zároveň avizovala, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá.
Súd o väzbe rozhodol po celodennom pojednávaní, ktoré bolo od decembra už dvakrát odročené. Podľa vyjadrení právnikov súd zamietol viacero žiadostí obhajoby vrátane presunu inému súdu pre údajný politický tlak či rozhodovanie trojčlenným senátom namiesto samosudcu.
Tvrdenia Ziobrovej obhajoby v piatok vylúčil aj minister spravodlivosti Waldemar Žurek. Zdôraznil, že prokuratúra postupuje rovnako voči všetkým osobám bez ohľadu na ich politickú minulosť. „Je pre mňa úplne jedno, či ide o bývalého ministra alebo o bežného občana," povedal.
Skritizoval pobyt Ziobra v Maďarsku, ktoré označil za problematického partnera v rámci Európskej únie. Uviedol, že prípadné udelenie azylu v jednej krajine neznamená, že Poľsko upustí od jeho stíhania v iných štátoch. „Európsky zatykač sa týka celej Európskej únie, zatykač sa môže týkať celého sveta,“ zdôraznil. Dodal, že situácia sa pre Ziobra môže zmeniť v prípade prehry Fideszu v aprílových parlamentných voľbách.
Ziobro je v Poľsku obvinený z 26 trestných činov vrátane podozrenia zo založenia a členstva v zločineckej organizácii a sprenevery 150 miliónov zlotých (vyše 35 miliónov eur) zo špeciálneho fondu na podporu obetí trestných činov. Údajne boli čiastočne použité na nelegálne financovanie nákupu kontroverzného izraelského špionážneho softvéru Pegasus.
Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka. Generálna prokuratúra následne požiadala o jeho vzatie do väzby. Poľský exminister v decembri odcestoval do Budapešti, kde sa odvtedy zdržiava.
V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski. Čelí podobným obvineniam a tiež tam získal politický azyl.
Ziobro bol v rokoch 2015 – 2023 ministrom spravodlivosti vo vláde pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V tejto pozícii bol iniciátorom série kontroverzných súdnych reforiem, ktoré vyvolali spor medzi Poľskom a Európskou úniou.