Ukrajinci zasiahli miesto, odkiaľ Rusi hrozia Európe Orešnikom. Expert: Úder vyslal jasný odkaz Západu

Vo vysielaní ukrajinského telemaratónu podľa agentúry UNIAN povedal, že, existovali spravodajské informácie o tom, že ruská strana plánovala použiť raketu Orešnik v rámci jedného z kombinovaných vzdušných útokov. „V jednom z kombinovaných raketovo-dronových úderov mali Rusi v úmysle použiť aj Orešnik. Vzhľadom na tieto informácie vykonali Obranné sily operáciu s cieľom znemožniť úder touto raketou,“ zdôraznil Musijenko.
Symbolický rozmer
Podľa neho mal zásah na Kapustin Jar aj výrazný symbolický rozmer. Útok mal podľa analytika oslabiť imidž Ruska a ukázať, že Moskva nie je schopná ochrániť ani strategický objekt, z ktorého odpaľuje balistické rakety stredného doletu.
Expert zároveň upozornil, že Rusko technologicky nedisponuje možnosťou odpaľovať rakety Orešnik na Ukrajinu z iných lokalít, čím sa jeho operačné schopnosti ešte viac znižujú. „Ukrajina teraz ukázala, že dokáže zasiahnuť ruský polygón, z ktorého sa odpaľujú Orešniky,“ doplnil.
Musijenko ďalej uviedol, že útok na polygón mal kombinovaný charakter. Použité boli drony s dlhým doletom aj rakety FP-5 Flamingo. Podľa jeho slov boli zaznamenané zásahy aj ničenie cieľov. „Vidíme, že to funguje,“ uviedol.
Zároveň upozornil, že podobné polygóny spravidla nedisponujú rozsiahlym vojenským zázemím, čo súvisí s ich technickou špecifickosťou. Kľúčové však podľa neho je, že Ukrajina opakovane demonštruje schopnosť zasiahnuť Kapustin Jar ešte pred možným štartom rakiet. „Najdôležitejšie v tejto situácii je ukázať, že Kapustin Jar je v dosahu už nie po prvýkrát a že sme pripravení zadržiavať nepriateľa aj pred štartom takýchto rakiet,“ povedal.
Odkaz pre Západ
Úder má podľa Musijenka aj medzinárodný rozmer a je signálom pre západných partnerov Ukrajiny. „Je to tiež demonštrácia pre našich partnerov, ako sa dá zasahovať a že sa netreba báť, keď sa Kremeľ vyhráža použitím rôznych typov rakiet,“ dodal.
Analytik zároveň pripomenul, že Rusko už raketu Orešnik použilo pri útoku na Ľvovskú oblasť, pričom cieľom bolo aj zastrašenie Západu. Podľa jeho slov nebolo načasovanie náhodné. „Práve preto sa vzdušný útok uskutočnil v deň príchodu generálneho tajomníka NATO na Ukrajinu, aby demonštrovali, že Putin sa vraj nebojí ani NATO, ani EÚ,“ uviedol Musijenko.
Na záver dodal, že útokom na ruský polygón Ukrajina opätovne vyvracia ruské naratívy a vysiela odkaz, že agresora sa netreba báť, ale aktívne ho zadržiavať a trestať za spáchané zločiny.
Ukrajinská armáda vykonala v januári sériu úspešných úderov na infraštruktúru ruskej vojenskej strelnice Kapustin Jar v Astrachánskej oblasti (blízko Kaspického mora). Práve z tohto polygónu ruské sily odpaľujú balistické rakety stredného doletu. Podľa ukrajinského generálneho štábu boli pri útokoch použité prostriedky dlhého dosahu ukrajinskej výroby, konkrétne rakety FP-5 Flamingo.
Strela Flamingo
Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Práve to robí túto zbraň pre ukrajinský front kľúčovou, pretože Kyjev získava strategickú nezávislosť pri úderoch. Má mať dolet 3000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1150 kilogramov. Tento extrémny dolet a ničivá sila umožňujú Ukrajine zasiahnuť ciele hlboko v európskej časti Ruska, vrátane dôležitých tovární, leteckých základní a logistických centier, ktoré sú pre ruskú armádu kritické.
Nenapraviteľné škody
Podobne sa k významu útokov na polygón Kapustin Jar vyjadril aj predseda Rady rezervistov Pozemných vojsk Ozbrojených síl Ukrajiny Ivan Tymočko, ktorý vystúpil vo vysielaní 24 kanál. Podľa neho raketa Orešnik nepredstavuje technologickú novinku, keďže ide o staré sovietske konštrukčné modely, no jej kvalita a výrobné náklady podľa neho dokazujú pomerne vysokú technologickú úroveň. „Všetci veľmi dobre chápeme, že ide o staré sovietske modely a nie je v nich žiadna unikátna novosť. Avšak jej kvalita a výrobné náklady svedčia o tom, že je pomerne technologicky vyspelá,“ uviedol Tymočko.
Údery na Kapustin Jar označil Tymočko za zásah, ktorý presahuje čisto vojenskú rovinu a má výrazný politický a reputačný dopad. „Samozrejme, že takýto úder na polygón je úderom na Putina,“ povedal s tým, že ruská propaganda sa podľa neho dostáva pod rastúci tlak. Ako dodal, systematické útoky na rovnaký objekt už nemožno vysvetľovať ako náhodu. „Obrovské množstvo ruských propagandistov bude teraz namiesto oslovovania Orešnika nútených vynakladať veľké sumy peňazí na to, aby vysvetlili, prečo dochádza k systémovým útokom na tento polygón. Keďže jedenkrát by sa to ešte dalo nejako ospravedlniť a povedať, že to bola náhoda. Ale druhýkrát to už neprejde,“ zdôraznil.
Podľa Tymočka neboli ruské hrozby spojené s použitím rakety Orešnik namierené výlučne proti Ukrajine, ale aj voči krajinám západnej Európy. Práve preto majú podobné zásahy priamy vplyv na postavenie Vladimir Putin, a to z hľadiska imidžu aj vojenských schopností. „Tento polygón sa považuje za základňu z hľadiska umiestnenia a prípravy na odpaly týchto rakiet. Budeme to sledovať. Ale to, že reputačné a vojenské straty sú tu nenapraviteľné, je pre Putina jednoznačné,“ dodal Tymočko a poukázal na rozsah útokov, ich náklady, mediálnu propagáciu a celkový stav, v akom sa Rusko aktuálne nachádza.