Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

„Súčasná vláda vedená Robertom Ficom naďalej tvrdí, že Slovensko nebude poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc zo štátnych rezerv, a tento kurz plánuje zachovať aj do budúcnosti,“ povedal Gašpar. Súčasne poukázal na to, že podporuje poskytovanie humanitárnej pomoci a diplomatické úsilie urovnania konfliktu.
„Vláda Roberta Fica trvá na tom, že Slovensko nedodáva Ukrajine muníciu ani zbrane a tejto politiky sa chce aj naďalej pridŕžať. Je to jasne deklarovaná línia vlády – dôraz na humanitárnu pomoc a diplomatické riešenia namiesto vojenských dodávok," zdôraznil podpredseda slovenského parlamentu.
Gašpar sa taktiež vyjadril k plánom Maďarska vytvoriť alianciu so Slovenskom a Českou republikou proti finančnej pomoci Európskej únie Kyjevu. „Slovensko vedie pravidelné konzultácie so svojimi regionálnymi partnermi vrátane Maďarska a Českej republiky, avšak formálna aliancia zameraná na blokovanie finančnej pomoci EÚ Ukrajine vytvorená nebola," povedal Gašpar v rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS.