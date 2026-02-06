Zastavili pre poruchu a domov sa vrátili bez syna. Polícia za výbuch granátu v Chorvátsku obvinila dvoch Čechov

„Bolo začaté trestné stíhanie dvoch osôb pre trestný čin všeobecného ohrozenia formou spolupáchateľstva. Za toto konanie im hrozí trest odňatia slobody na osem až 15 rokov,“ povedal pre ČTK hovorca Krajskej prokuratúry v Brne Hynek Olma.
Chorvátska polícia vlani v júni uviedla, že vyšetruje štyridsaťšesťročného českého občana v súvislosti s výbuchom pri meste Obrovac. Na základe medzinárodnej zmluvy prípad následne odovzdala českým úradom.Čítajte aj Nepochopiteľné: Ignorovali zákaz, fotili sa vo vojenskom priestore. V prípade smrti českého chlapca vyšetrujú jeho otca
„V uvedenej veci teraz vykonáva dohľad nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní prokurátor Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe,“ povedal pre Českú televíziu hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.
Chorvátsko predtým uviedlo, že muž so svojou rodinou a priateľmi navštívil „označené nebezpečné vojenské cvičisko“ v oblasti mesta Knin, nedbal na výrazné písomné upozornenia a dovolil dieťaťu, aby si so sebou vzalo nájdené výbušné zariadenie, ktoré následne osobne uložil do auta. Podľa tamojších médií je podozrivý muž otcom zosnulého deväťročného chlapca. Dve ženy vo veku 49 a 34 rokov a jeden muž vo veku 39 rokov skončili po výbuchu v nemocnici v Zadare.Čítajte aj Tragédia pri Vranove. Nákladiak zrazil dieťa, zraneniam na mieste podľahlo