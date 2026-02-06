Kremeľ dobieha realita: ruská ekonomika môže dosiahnuť bod zlomu už v roku 2026, hovorí O’Sullivan

„Som pomerne optimistický. Myslím si, že sankcie skutočne mali významný dopad na ruskú ekonomiku,“ povedal O’Sullivan v rozhovore pre denník The Guardian. Zároveň priznal, že sankčný režim nikdy nebude bezchybne fungovať. „Nie sú zázračným liekom“ a vždy budú čeliť pokusom o obchádzanie.
Podľa vyslanca by sa ruské hospodárstvo mohlo dostať do vážnych problémov v priebehu budúceho roka. „V priebehu roka 2026 sa môžeme dostať do bodu, kedy sa to celé stane neudržateľným, pretože ruská ekonomika je do veľkej miery deformovaná budovaním vojnového hospodárstva na úkor civilného sektora,“ uviedol. Dodal, že „popierať zákony ekonomickej gravitácie sa dá len istý čas“.
Vojna si vyberá svoju daň
O’Sullivan sa vyjadril po období intenzívnych ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktoré zasiahli krajinu počas silných mrazov. V Kyjeve tento týždeň teploty klesli na mínus 20 stupňov Celzia. Ukrajinskí partneri podľa neho informovali, že Rusko bolo minulý mesiac schopné vypustiť približne dvojnásobok dronov a rakiet v porovnaní s januárom 2025.
Zvýšená vojenská aktivita si však vyberá daň na ruskej ekonomike ako celku. Podľa dostupných odhadov čelí hospodárstvo najväčšiemu tlaku od začiatku vojny. Príjmy z ropy klesajú, inflácia sa pohybuje okolo šiestich percent a úrokové sadzby dosahujú úroveň 16 percent, pripomína britský denník.
Európska únia doteraz prijala 19 balíkov sankcií voči Rusku, ktoré sa dotkli viac než 2 700 jednotlivcov a subjektov. O’Sullivan, ktorý má za sebou vyše štyri desaťročia pôsobenia v inštitúciách EÚ, bol do funkcie osobitného vyslanca pre sankcie vymenovaný v decembri 2022. Jeho mandátom je najmä boj proti obchádzaniu sankčného režimu.
Obchádzanie sankcií a úloha tretích krajín
Vyslanec zdôraznil, že je opatrný pri obviňovaní krajín mimo Európskej únie. Pripomenul, že žiadny štát mimo bloku nemá povinnosť dodržiavať európske sankcie. Únia sa podľa neho snaží presviedčať partnerov, aby neumožňovali ďalší predaj európskych výrobkov do Ruska, najmä komponentov využiteľných na vojenské účely.
Podľa O’Sullivana zaznamenala EÚ pokrok pri „zamedzení priameho reexportu kritických produktov pre zbrane“ cez regióny ako stredná Ázia, Kaukaz, Turecko, Srbsko, Spojené arabské emiráty a v menšej miere aj Malajziu. Väčšinu prípadov obchádzania sankcií podľa neho majú na svedomí „ekonomickí operátori hľadajúci zisk“, nie štátom riadené štruktúry.
Za výnimku označil Čínu. „Čína jasne zapĺňa medzery a poskytuje podporu,“ povedal O’Sullivan s tým, že nejde o priame vojenské dodávky. Reakcia Pekingu na obavy lídrov EÚ je podľa neho dlhodobo rovnaká: „Niet tu čo riešiť. Nevieme, o čom hovoríte.“
Úder na ruskú tieňovú flotilu
Jednou z oblastí, kde EÚ podľa vyslanca dosiahla viditeľné výsledky, je zásah proti tzv. ruskej tieňovej flotile. Ide o staré tankery s nejasnou vlastníckou štruktúrou, ktoré prepravujú ruskú ropu najmä do Číny a Indie. Od decembra sa na sankčnom zozname EÚ nachádza takmer 600 takýchto plavidiel.
„Boli sme veľmi úspešní pri presviedčaní štátov, aby stiahli vlajky zo sankcionovaných lodí. Rusi majú čoraz väčšie problémy udržať tok ropy,“ uviedol O’Sullivan.
Podľa dostupných údajov sa príjmy ruského federálneho rozpočtu z ropy a plynu v januári prepadli na polovicu, čo predstavuje najnižšiu úroveň od júla 2020. Napriek tomu čelí Európska únia kritike zo strany Spojených štátov, že postupuje nedostatočne razantne. Americký minister financií Scott Bessent obvinil EÚ z „financovania vojny proti sebe samej“ po tom, ako Únia podpísala obchodnú dohodu s Indiou bez zavedenia ďalších sankcií na ruskú ropu.
Západné súčiastky v ruských zbraniach
Tím osobitného vyslanca sa zároveň zameriava na približne 300 produktov zaradených na zoznam s vysokou prioritou. Nejde o tovar oficiálne klasifikovaný ako dvojakého použitia, no tieto komponenty sa opakovane nachádzajú v troskách ruských dronov a rakiet. Ide napríklad o pamäťové karty či elektronické obvody vyrábané európskymi firmami.
„Ak pôjdete do Kyjeva do Inštitútu forenzných vied, môžete po rozobratí zbraní vidieť, odkiaľ komponenty pochádzajú,“ povedal O’Sullivan. „Bohužiaľ, pochádzajú najmä zo západných krajín – či už z USA, EÚ, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva. Je to pre nás všetkých zahanbujúce,“ uzavrel.