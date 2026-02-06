Ruská hovorkyňa hrubo zosmiešňovala veľvyslankyňu EÚ zo Slovenska. Mathernová poslala do Moskvy tvrdý odkaz

Zacharovová na sociálnych sieťach zosmiešňujúco komentovala fotografiu diplomatky z núdzového prenocovania v hotelovej kúpeľni počas ruských útokov na Ukrajinu.
Veľvyslankyňa zverejnila na svojom Facebooku stanovisko, v ktorom reagovala na osobný útok zo strany hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí. Podľa Mathernovej sa terčom kritiky stala nielen ako predstaviteľka Európskej únie, ale aj ako žena.
„Keď hlásna trúba agresora sexualizuje fotografiu ženy, ktorá sa ukrýva pred ruskými raketami a dronmi, nehovorí to nič o mne – ani o Európskej únii – ale hovorí to všetko o režime, ktorý Marija Zacharovová reprezentuje,“ uviedla.
Mathernová otvorene hovorila aj o vlastnej skúsenosti z Kyjeva, kde počas náletov spí v hotelovej kúpeľni na matraci.
Ako zdôraznila, dôvod jej nocovania v kúpeľni bol čisto bezpečnostný. Kyjev podľa jej slov čelil „masívnemu kombinovanému ruskému útoku – s dronmi a rôznymi typmi rakiet“. Zároveň pripomenula, že nejde o ojedinelý prípad. „Milióny Ukrajincov spia z rovnakého dôvodu už štyri roky v pivniciach, chodbách a krytoch,“ napísala.
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
Zacharovová jej snímku komentovala na sociálnych sieťach, pričom použila aj sexualizované narážky a kritiku politiky EÚ voči Ukrajine.
„Na internete bola zverejnená neerotická fotografia zo sexuálneho života veľvyslankyne EÚ na Ukrajine Kataríny Mathernovej, ktorá ukázala, ako túto noc spala v kúpeľni kvôli ‚masívnemu útoku‘“, napísala na sociálnych sieťach ruská hovorkyňa.
Mathernová sa ostro ohradila aj voči bagatelizovaniu humanitárnej situácie. „Na vymrznutých bytoch, zničených materských školách či nemocniciach bez tepla pri –23 °C nie je nič ‚erotické‘. Na využívaní zimy ako zbrane hromadného ničenia nie je nič vtipné,“ zdôraznila.
Podľa veľvyslankyne zosmiešňovanie civilného utrpenia nemá s diplomaciou nič spoločné. „Vysmievať sa utrpeniu civilistov nie je diplomacia. Je to čistá propaganda – zbavená ľudskosti,“ uviedla.
Zároveň deklarovala, že ju útoky neodradia od informovania medzinárodnej verejnosti o situácii na Ukrajine. „Nič ma nezastaví v tom, aby som pravdivo informovala svet o hrôzach, ktoré Rusko spôsobuje Ukrajine,“ napísala s tým, že je zodpovedná Európskej únii, ktorú v Kyjeve zastupuje.
„Som hrdá na to, že EÚ stála, stojí a vždy bude stáť pri Ukrajine,“ dodala na záver svojho vyhlásenia slovami: „Sláva Ukrajine!“