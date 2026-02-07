Motívom atentátu na Putinovho generála mohla byť hlavne pomsta za Mariupoľ. Ako sa snažil zostať nažive?

Ďalším, ktorému možno budú musieť začať chystať pohreb, je 64-ročný generálporučík Vladimir Alexejev. Zástupcu šéfa vojenskej rozviedky po útoku neznámeho páchateľa previezli do nemocnice v kritickom stave. Mimochodom, pochádza z Ukrajiny, kde sa narodil v obci Holoďky v apríli 1961.
Neznámy páchateľ (nedá sa vylúčiť, že to bola žena) spáchal atentát na Alexejeva na 24. poschodí výškového obytného domu na severozápade Moskvy. Vo vežiaku, v ktorom generál býva. Výstrely zazneli v piatok ráno, keď vychádzal z bytu, odkiaľ mal namierené do práce. „Celé poschodie bolo zaliate krvou, dokonca aj výťah," napísal kanál Baza na sociálnej sieti Telegram, ktorý sa odvolal na svedkov vo vežiaku.
Denník Kommersant napísal, že Alexejev sa počas osudných sekúnd snažil klásť odpor: „Útočiaci spustil paľbu a zranil ho na ruke a na nohe, a keď sa mu pokúsil vziať pištoľ, strelil ho aj do hrude." Zásah do tejto časti tela smeroval do životne dôležitých orgánov Alexejeva. Záchranku mu zavolali obyvatelia domu, ktorí počuli výstrely a volanie o pomoc.
V médiách sa objavili špekulácie, že páchateľom mohla byť žena. Iná verzia znie, že to bol muž prezlečený za ženu. Za takmer isté sa dá označiť tvrdenie, že táto osoba prenikla do vežiaku oblečená ako kuriér(ka) s donáškou jedla.
Server Meduza upozornil, že viacerí ruskí vojnoví blogeri, ktorí podporujú inváziu na Ukrajinu, označili atentát za facku ruským tajným službám. Streľba na Alexejeva je nepriamym dôkazom, že Moskva nedokáže garantovať bezpečnosť svojim čelným generálom na území, kde sa nebojuje. Pripomeňme, že prezident Vladimir Putin pritom v decembri 2024 apeloval na posilnenie bezpečnosti špičiek ozbrojených síl. Súviselo to s likvidáciou generálporučíka Igora Kirillova. Chemický Kirill, ako ho prezývali pre jeho agendu,zomrel po detonácii výbušného zariadenia na elektrokolobežke pred obytným domom v Moskve, keď ráno išiel do práce (z vchodu vychádzal so služobným šoférom, bol bez ochranky).
Ruskí vojnoví blogeri poukázali na to, že Rusko od začiatku vojny stratilo už 15 generálov. Väčšinu na fronte, menšiu časť pri atentátoch v ruskom vnútrozemí. Sťažujú sa pritom na to, že nevedia o nijakom zabitom ukrajinskom generálovi. „Oni môžu a my nie?" komentujú fakt, že kým Ukrajinci dokážu zlikvidovať generálov v Moskve a v jej okolí, naopak, Rusi doteraz nič podobné v Kyjeve nevykonali.
Bývalý veliteľ už legendárneho ukrajinského pluku Azov tvrdí, že Alexejev sa stal legitímnym terčom. Denys Prokopenko na sociálnej sieti Facebook o ňom napísal, že je zodpovedný za plánovanie útokov na civilné objekty na Ukrajine, podieľal sa aj na príprave tzv. referenda v Chersonskej oblasti o pričlenení k Ruskej federácii. Hlasovanie sa konalo v septembri 2022, potom Putin rozhodol oficiálne o anexii tohto územia.
Prokopenko má veľmi ťažké srdce na Alexejeva aj pre udalosti spojené s obliehaním Mariupoľu. Toto mesto Rusi obsadili v máji 2022 po tom, čo sa v tamojších oceliarňach vzdali poslední obrancovia. Prokopenko najprv podotkol, že Ukrajinci vydali Rusom troch zajatcov, ktorí potrebovali súrne lekársku pomoc. Potom pri vyjednávaní o kapitulácii Alexejev sľúbil, že Rusi budú normálne zaobchádzať s ukrajinskými vojakmi, ktorí dobrovoľne zložia zbrane. „Opakované mučenie príslušníkov pluku Azov, chýbajúca zdravotnícka pomoc, hladovanie," zhrnul Prokopenko realitu, ktorá potom nastala napriek sľubu Alexejeva o humánnom zaobchádzaní.
Ukrajinci môžu nenávidieť Alexejeva z viacerých dôvodov, no je evidentné, že zvlášť ho majú doteraz v zuboch pre Mariupoľ. Už aj preto, že kapitulácia na jar 2022 mohla vyzerať ako potupná prehra. Mariupoľ teda mohol byť ak nie hlavný motív atentátu, tak určite jeden z rozhodujúcich.
Server Novaja gazeta pripomenul ukrajinský pôvod Alexejeva: „Jednu z tisícok rakiet ruskej odpálených proti Ukrajine v roku 2022 zostrelili nad jeho rodnou obcou. Tí, čo ho v dedine poznali, povedali, že bol tichý a láskavý chlapec, ale teraz by ho zabili prvým pohľadom." Z jeho životopisu sa dá usudzovať, že po skončení vojenskej školy pracoval zrejme už len na ruskom území.
Z oficiálnych údajov o Alexejevovi vyplýva, že funkciu zástupca šéfa vojenskej rozviedky získal v roku 2011. Zjavne s ním boli v Kremli spokojní, keď si túto pozíciu udržal pätnásť rokov (je nositeľ viacerých vyznamenaní, v roku 2017 mu Putin udelil prestížne štátne vyznamenanie Hrdina Ruska). Keď sa ruská armáda pred niekoľkými rokmi angažovala v Sýrii, aby pomohla lídrovi Bašarovi Asadovi, Alexejev zamieril do tejto krajiny. Novaja gazeta napísala, že sa tam venoval veciam, v ktorých sa vyzná najlepšie: riadeniu vojenských spravodajcov.
Pochopiteľne, že o Alexejevovi existuje málo informácií pre jeho pôsobenie v rozviedke. Zásadu nevystupovať na verejnosti porušil v júni 2023. Vtedy zhotovil videonahrávku, v ktorej apeloval na Jevgenija Prigožina, ktorý riadil súkromnú vojenskú Vagnerovu skupinu. Oslovil ho po tom, čo vagnerovci chceli obrátiť svoje zbrane proti hlavným predstaviteľom armády v Moskve pre nespokojnosť s vývojom na fronte. Alexejev odkázal žoldnierom, že musia zastaviť pokus o štátny prevrat: „Spamätajte sa, je to bodnutie do chrbta krajiny i prezidenta," zdôraznil.Čítajte viac VIDEO: Výbuch rozmetal v Moskve ruského generála, nasadený bol na Ukrajine či v čečenských vojnách