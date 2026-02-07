ONLINE: Ruské útoky na Ukrajinu paralyzovali poľské nebo, do vzduchu išli stíhačky

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 444 dní
- Rusko opäť masívne zaútočilo na ukrajinskú energetickú sieť
- Zelenskyj: USA dali Rusku a Ukrajine ultimátum
- Pomsta za Mariupoľ? Ako sa Putinov generál snažil zostať nažive?
- Sybiha poprel ukrajinskú účasť v streľbe na Alexejeva
- Otvárací ceremoniál ZOH: mohutný potlesk pre Ukrajinu, piskot pre pravú ruku Trumpa
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
10:44 Spojené štáty chcú, aby Ukrajina a Rusko ukončili vojnu do júna, povedal podľa agentúr AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
10:30 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha poprel, že by Ukrajina stála za postrelením zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimíra Alexejeva.
9:44 Masívny útok ruských síl na energetickú infraštruktúru Ukrajiny spôsobil výpadky prúdu v celej krajine, uviedol prevádzkovateľ štátnej siete. Rusko pokračuje v invázii na Ukrajinu napriek tomu, že obe krajiny viedli rokovania sprostredkované USA o ukončení takmer štvorročnej vojny.
Ukrajinskí predstavitelia obvinili Moskvu z úmyselného zamerania sa na energetickú infraštruktúru. Útoky spôsobili výpadky dodávok a zanechali státisíce ľudí bez elektriny alebo kúrenia pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
„Rusko vykonáva ďalší masívny útok na zariadenia ukrajinskej elektrickej siete,“ uviedol v sobotu prevádzkovateľ siete Ukrenergo.
„Kvôli škodám spôsobeným nepriateľom boli vo väčšine regiónov zavedené núdzové odstávky,“ uviedol vo vyhlásení na Telegrame. „V súčasnosti útok stále prebieha. Obnovovacie práce sa začnú hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ dodal.
08:25 Vzdušný priestor na juhovýchode Poľska bol opäť uzavretý kvôli nutnosti nasadiť poľské vojenské letectvo v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Vyplýva to z informácií, ktoré dnes poskytli operačné velenie poľských ozbrojených síl, americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) aj server na sledovanie letov FlightRadar24. Letiská v Lubline a v Rzesove dočasne prerušili prevádzku, aby bolo zaistené voľné pôsobenie vojenského letectva, uviedol aj poľský úrad riadenia letovej prevádzky PANSA.
„Vzhľadom k aktivite diaľkového letectva Ruskej federácie vykonávajúceho údery na území Ukrajiny začalo vojenské letectvo operovať v poľskom vzdušnom priestore," oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl na sieti X. „Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu dosiahli stav susedov v oblastiach pohotovosti. Tieto opatrenia majú preventívny charakter. s ohrozenými oblasťami,“ uviedlo armádne velenie.
FlightRadar24 na sieti X napísal, že letisko v Lubline nie je prístupné kvôli vojenskej aktivite lietadiel NATO operujúcim v oblasti. FAA podľa agentúry Reuters uviedol, že vzdušný priestor nad letiskami Lublin a Rzesove bol uzavretý kvôli „„neplánovanej vojenskej aktivite" súvisiacemu so zaistením bezpečnosti štátu.
Poľský portál Onet dáva uzavretie priestoru nad časťou Poľska do súvislosti s rozsiahlymi nočnými ruskými útokmi na Ukrajinu, kde bol vyhlásený stav pohotovosti kvôli preletom dronov a rakiet. Neskôr sa objavili správy o výbuchoch v mestách Vinnycja a Burštyn na západe Ukrajiny. Ukrajinské letectvo hlásilo "dve skupiny dronov a rakiet v Odesskej oblasti smerujúcich k Vinnycji a neskôr informovalo aj o raketách smerujúcich k Chmelnicku a Ternopilskej, Vinnyckej a Ľvovskej oblasti.