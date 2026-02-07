Pravda Správy Svet Z úradníkov robotníci, obmedzenia na školách, zatvorené hotely. Kuba pre americké embargo obmedzuje život

Kuba v reakcii na americké ropné embargo zavádza prísne opatrenia na úsporu energií. Úrady budem fungovať len od pondelka do štvrtka, obmedzia sa dopravné spoje, prezenčná výučba na školách aj ubytovanie pre turistov. Podľa agentúry DPA o tom v piatok večer miestneho času informovalo niekoľko kubánskych ministrov v štátnej televízii.

07.02.2026 09:20
kuba Foto: ,
Ľudia čakajú v rade na nástup do zdieľaných taxíkov v Havane na Kube v piatok 6. februára 2026.
Kuba v posledných mesiacoch čelí vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov na začiatku januára zaistil, aby Venezuela prestala na ostrov vyvážať ropu, ktorá je pre kubánsky energetický sektor zásadná.

Trump: Kuba nebude schopná prežiť, keď na ňu zatlačíme
Video
Po zásahu vo Venezuele hovorí americký prezident Donald Trump o tlaku na Kubu. Zdroj: Reuters. Čítajte viac... / Zdroj: Reuters

Aby sa ušetrila energia, mala by podľa vlády verejná správa fungovať iba od pondelka do štvrtka. Autobusové a železničné spoje aj trajektová doprava budú výrazne obmedzené. Úradníci môžu byť preradení na iné činnosti, aby sa zmiernili nedostatky v dôležitých hospodárskych odvetviach. Univerzita v Havane oznámila, že na 30 dní do značnej miery pozastaví prezenčnú výučbu. Niektoré hotely sa zatvárajú a turisti sa musia presúvať do iných zariadení. Prevádzka letísk má zostať zachovaná.

Podpredseda vlády Óscar Pérez-Oliva uviedol, že núdzový plán je reakciou na „energetickú blokádu“ uvalenú v rámci „agresívnej eskalácie“ voči Kube.

Súčasná kríza na ostrove je prirovnávaná k ťažkému obdobiu otrasov na začiatku 90. rokov. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa karibský štát ponoril do najhlbšej hospodárskej krízy od revolúcie za Fidela Castra v roku 1959. Hrubý domáci produkt sa prepadol o viac ako tretinu a ropa sa stala vzácnou. S pomocou svojho ropného partnera Venezuely a príjmov z cestovného ruchu sa Kuba z krízy dostala až o niekoľko rokov neskôr. Podľa odborníkov je však súčasná situácia ešte horšia ako vtedy.

