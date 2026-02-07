Z úradníkov robotníci, obmedzenia na školách, zatvorené hotely. Kuba pre americké embargo obmedzuje život

Kuba v posledných mesiacoch čelí vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov na začiatku januára zaistil, aby Venezuela prestala na ostrov vyvážať ropu, ktorá je pre kubánsky energetický sektor zásadná.
Aby sa ušetrila energia, mala by podľa vlády verejná správa fungovať iba od pondelka do štvrtka. Autobusové a železničné spoje aj trajektová doprava budú výrazne obmedzené. Úradníci môžu byť preradení na iné činnosti, aby sa zmiernili nedostatky v dôležitých hospodárskych odvetviach. Univerzita v Havane oznámila, že na 30 dní do značnej miery pozastaví prezenčnú výučbu. Niektoré hotely sa zatvárajú a turisti sa musia presúvať do iných zariadení. Prevádzka letísk má zostať zachovaná.
Podpredseda vlády Óscar Pérez-Oliva uviedol, že núdzový plán je reakciou na „energetickú blokádu“ uvalenú v rámci „agresívnej eskalácie“ voči Kube.Čítajte viac Trump chce do konca roka zvrhnúť režim na Kube. USA zvažujú námornú blokádu dodávok ropy
Súčasná kríza na ostrove je prirovnávaná k ťažkému obdobiu otrasov na začiatku 90. rokov. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa karibský štát ponoril do najhlbšej hospodárskej krízy od revolúcie za Fidela Castra v roku 1959. Hrubý domáci produkt sa prepadol o viac ako tretinu a ropa sa stala vzácnou. S pomocou svojho ropného partnera Venezuely a príjmov z cestovného ruchu sa Kuba z krízy dostala až o niekoľko rokov neskôr. Podľa odborníkov je však súčasná situácia ešte horšia ako vtedy.