Pravda Správy Svet Trump dal Putinovi ultimátum. Vojnu máme ukončiť do júna, uviedol Zelenskyj. Čo príde potom?

Trump dal Putinovi ultimátum. Vojnu máme ukončiť do júna, uviedol Zelenskyj. Čo príde potom?

Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie takmer štvorročnej vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v USA.

07.02.2026 10:44 , aktualizované: 10:53
Donald Trump, Vladimir Putin Foto: ,
Prezident Donald Trump víta ruského prezidenta Vladimira Putina na pristávacej ploche na spoločnej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške 15. augusta 2025.
debata (7)

Oznámil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP. Pokiaľ termín nebude dodržaný, administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa neho pravdepodobne vyvinie na obe strany tlak.

„Američania navrhujú, aby strany ukončili vojnu do začiatku tohto leta a pravdepodobne budú na strany vyvíjať tlak presne podľa tohto harmonogramu,“ uviedol Zelenskyj. „Hovoria, že chcú všetko stihnúť do júna a pre ukončenie vojny urobia všetko. Chcú jasný harmonogram všetkých udalostí,“ pokračoval.

Rusi zasiahli detskú nemocnicu. Britský ambasádor spomína na útok v Kyjeve
Video
Bilal Zahid je britský veľvyslanec na Slovensku. V rokoch 2023 až 2024 slúžil na Ukrajine. Čítajte viac... / Zdroj: TV Pravda/Robert Hüttner

Washington okrem toho podľa ukrajinského prezidenta po prvýkrát navrhol usporiadať nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami. „Potvrdili sme našu účasť,“ doplnil Zelenskyj.

Medvedev rozobral Trumpove metódy. Prečo sú podľa neho výnimočné?
Video
Zdroj: Reuters

Najnovšie vyhlásenia ukrajinského prezidenta prišli deň po ukončení trojstranných rokovaní delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. Tie podľa agentúry AP nepriniesli žiaden dôležitý prelom, nakoľko obe bojujúce strany trvajú na svojich požiadavkách.

Rusko nalieha na Ukrajinu, aby sa stiahla z regiónu Donbas, kde aj naďalej pretrvávajú intenzívne boje. Kyjev opakovane vyhlásil, že takúto podmienku nikdy neprijme.

záchranárske psy, útulok, vojna na Ukrajine, ruský útok Čítajte viac ONLINE: Ruské útoky na Ukrajinu paralyzovali poľské nebo, do vzduchu išli stíhačky
Ďalšie ruské barbarstvo: zabili záchranárske psy

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

Fotogaléria
Ľudia pozorujú skazu po ruskom leteckom útoku,...
Ľudia evakuujú zranené psy po tom, čo ruský...
+5Zranený pes v klietke po tom, čo ruský letecký...
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Donald Trump #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"