Trump dal Putinovi ultimátum. Vojnu máme ukončiť do júna, uviedol Zelenskyj. Čo príde potom?

Oznámil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP. Pokiaľ termín nebude dodržaný, administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa neho pravdepodobne vyvinie na obe strany tlak.
„Američania navrhujú, aby strany ukončili vojnu do začiatku tohto leta a pravdepodobne budú na strany vyvíjať tlak presne podľa tohto harmonogramu,“ uviedol Zelenskyj. „Hovoria, že chcú všetko stihnúť do júna a pre ukončenie vojny urobia všetko. Chcú jasný harmonogram všetkých udalostí,“ pokračoval.
Washington okrem toho podľa ukrajinského prezidenta po prvýkrát navrhol usporiadať nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami. „Potvrdili sme našu účasť,“ doplnil Zelenskyj.
Najnovšie vyhlásenia ukrajinského prezidenta prišli deň po ukončení trojstranných rokovaní delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. Tie podľa agentúry AP nepriniesli žiaden dôležitý prelom, nakoľko obe bojujúce strany trvajú na svojich požiadavkách.
Rusko nalieha na Ukrajinu, aby sa stiahla z regiónu Donbas, kde aj naďalej pretrvávajú intenzívne boje. Kyjev opakovane vyhlásil, že takúto podmienku nikdy neprijme.
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.