Trump označil rozhovory s Iránom za „veľmi dobré“. Teherán po spokojnosti pohrozil útokom

Za „veľmi dobré“ označil americký prezident Donald Trump nepriame rozhovory predstaviteľov USA a Iránu, ktoré sa uskutočnili v ten istý deň v Ománe. Novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride tiež povedal, že ďalšie kolo rozhovorov sa uskutoční začiatkom budúceho týždňa, informovala agentúra AFP.

07.02.2026 14:32
Iran US Oman Foto:
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (vľavo) smeruje na rokovanie medzi Iránom a USA v Maskate v Ománe v piatok 6. februára 2026.
„Mali sme tiež veľmi dobré diskusie o Iráne. Zdá sa, že Irán má veľký záujem o uzavretie dohody," uviedol Trump. „Znovu sa stretneme začiatkom budúceho týždňa,“ dodal.

Šéf Bieleho domu zdôraznil postoj USA, že Irán nemôže vlastniť jadrové zbrane. Po tom, čo v posledných dňoch stupňoval hrozby voči Teheránu, tentoraz pôsobil zmierlivo a povedal, že na rokovanie o dohode je „veľa času“.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ešte v piatok označil atmosféru počas rokovaní v ománskom hlavnom meste Maskat za „veľmi pozitívnu“. Rozhovory sa podľa neho sústredili výlučne na jadrový program Iránu. USA predtým naliehali, aby ich bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom a Strednom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. Obe delegácie nerokovali priamo, ale prostredníctvom ománskych sprostredkovateľov.

V sobotu už iná pesnička

Minister Arákčí v sobotu už prišiel s inou pesničkou. Vyhlásil, že jeho krajina sa zameria na americké základne v regióne, ak Washington zaútočí na iránske územie. „Ak Washington zaútočí na nás, neexistuje možnosť útoku na americké územie, ale my zaútočíme na ich základne v regióne,“ povedal minister podľa úryvkov zverejnených na jeho oficiálnom telegramovom kanáli počas rozhovoru pre televíziu Al Džazíra.

Pre ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi nebol stanovený žiadny dátum, ale obe strany sa zhodli, že by to malo byť „čoskoro“. Iránsky minister v sobotu vyhlásil, že je pripravený dosiahnuť „upokojujúcu“ dohodu s USA o obohacovaní uránu.

O raketách sa nerokuje

Irán a USA v piatok rokovali výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom.

„O raketách sa nikdy nedá rokovať, pretože sú obrannou otázkou,“ povedal Arákčí podľa úryvkov zverejnených v perzštine na jeho oficiálnom telegramovom kanáli.

Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Zo záberov zverejnených ománskou tlačovou agentúrou ONA vyplýva, že na rokovaniach bol prítomný aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).

Krátko po skončení rokovaní USA oznámili nové sankcie, ktoré sa týkajú 15 subjektov, dvoch osôb a 14 plavidiel tieňovej flotily spojených s nelegálnym obchodom s iránskou ropou, ropnými a petrochemickými produktmi. Nie je však jasné, či tento krok súvisel s rokovaniami v Ománe.

