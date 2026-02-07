Babiš nevzdáva boj za ministerské kreslo pre Turka, Pavlovi ponúka nové „riešenie“

„Pokiaľ by sa stal ministrom, my by sme mu zakázali tie sociálne siete,“ uviedol český premiér v sobotu v rozhovore pre televíziu Nova. Doplnil, že Turek podľa neho pri osobnom kontakte pôsobí kľudne a usmievavo.
„Nemôžeme utrácať energiu na spory s prezidentom. Ja už to nechcem, unavuje ma to, otravuje,“ vyjadril sa Babiš k roztržke medzi ministrom zahraničia Petrom Macinkom a prezidentom Petrom Pavlom týkajúcej sa nevymenovania Turka za ministra životného prostredia.
Podľa Babiša sa Macinkove správy Pavlovi „fakt nepodarili“ a chápe, že šéf rezortu diplomacie za Turka bojuje. Čestného prezidenta strany Motoristi sebe vláda neskôr vymenovala za splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal.Čítajte viac Šok z Pražského hradu: Pavel obvinil českého ministra zahraničia z vydierania. Prezident zverejnil správy