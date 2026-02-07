Pravda Správy Svet Babiš nevzdáva boj za ministerské kreslo pre Turka, Pavlovi ponúka nové „riešenie“

Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete.

07.02.2026 14:44
Český premiér Andrej Babiš sa rozpráva s médiami pred summitom lídrov EÚ v Bruseli v stredu 17. decembra 2025.
„Pokiaľ by sa stal ministrom, my by sme mu zakázali tie sociálne siete,“ uviedol český premiér v sobotu v rozhovore pre televíziu Nova. Doplnil, že Turek podľa neho pri osobnom kontakte pôsobí kľudne a usmievavo.

„Nemôžeme utrácať energiu na spory s prezidentom. Ja už to nechcem, unavuje ma to, otravuje,“ vyjadril sa Babiš k roztržke medzi ministrom zahraničia Petrom Macinkom a prezidentom Petrom Pavlom týkajúcej sa nevymenovania Turka za ministra životného prostredia.

Podľa Babiša sa Macinkove správy Pavlovi „fakt nepodarili“ a chápe, že šéf rezortu diplomacie za Turka bojuje. Čestného prezidenta strany Motoristi sebe vláda neskôr vymenovala za splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal.

