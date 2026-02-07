Koniec vojny tento rok? Nereálne, mieni vojenský expert a povedal, na čo boli dobré rokovania

Ako referuje web Espreso TV, povedal to ukrajinský vojenský expert Dmytro Snehirev, podľa ktorého rokovania v Spojených arabských emirátoch priniesli pozitívne výsledky akurát v humanitárnych otázkach.
„Na základe výsledkov rokovaní v Abú Zabí môžeme konštatovať, že opäť boli prijaté pozitívne rozhodnutia výlučne v humanitárnej oblasti. Konkrétne ide o výmenu vojnových zajatcov a výmenu tiel padlých. A to je všetko,“ uviedol Snehirev.
Expert tvrdí, že rokovania nepriniesli žiadny prelom, preto neočakáva ukončenie vojny v priebehu tohto roka. „Ukrajinský prezident povedal, že ukrajinská delegácia pracuje na tom, aby sa vojna skončila v roku 2027. To znamená, a tak to chápem, že v súčasnosti neexistujú žiadne krátkodobé vyhliadky na ukončenie vojny v roku 2026,“ skonštatoval Snehirev.Čítajte viac Rusi sú bez Starlinku ako „slepé mačiatka“. Nemáte za čo, odkázal Ukrajincom Musk