Koniec vojny tento rok? Nereálne, mieni vojenský expert a povedal, na čo boli dobré rokovania

Napriek rokovaniam v Abú Zabí v súčasnosti neexistujú nádeje na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine.

07.02.2026 16:24
Bojovníci ukrajinskej 148. delostreleckej brigády.
Ako referuje web Espreso TV, povedal to ukrajinský vojenský expert Dmytro Snehirev, podľa ktorého rokovania v Spojených arabských emirátoch priniesli pozitívne výsledky akurát v humanitárnych otázkach.

„Na základe výsledkov rokovaní v Abú Zabí môžeme konštatovať, že opäť boli prijaté pozitívne rozhodnutia výlučne v humanitárnej oblasti. Konkrétne ide o výmenu vojnových zajatcov a výmenu tiel padlých. A to je všetko,“ uviedol Snehirev.

Expert tvrdí, že rokovania nepriniesli žiadny prelom, preto neočakáva ukončenie vojny v priebehu tohto roka. „Ukrajinský prezident povedal, že ukrajinská delegácia pracuje na tom, aby sa vojna skončila v roku 2027. To znamená, a tak to chápem, že v súčasnosti neexistujú žiadne krátkodobé vyhliadky na ukončenie vojny v roku 2026,“ skonštatoval Snehirev.

