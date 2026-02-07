Magyar do boja s Orbánom vsadil na dane pre bohatých i euro, TISZA predstavila program

Líder strany Péter Magyar dlhodobo sľubuje, že v prípade získania dôvery väčšiny voličov TISZA ukončí korupčné praktiky a uvoľní miliardy eur zo zmrazených fondov EÚ. Podľa Reuters tieto sľuby reflektuje aj predstavený volebný program, v ktorom tiež strana predstavila zmeny v daňovej politike.
TISZA chce znížiť dane z príjmu pre tých, ktorí zarábajú menej ako mzdový medián, a zaviesť ročnú daň pre najbohatších Maďarov. „Pre tých, ktorých majetok presahuje miliardu forintov (2,64 milióna eur), zavedieme ročnú daň z majetku vo výške jedného percenta z časti ich majetku nad touto hranicou,“ uvádza sa v dokumente. Ak TISZA vyhrá voľby, stanoví tiež „predvídateľný a dosiahnuteľný termín“ pre zavedenie eura.
„Okamžite začneme s reformou zdravotníctva, školstva, systému sociálneho zabezpečenia, verejnej dopravy a systému ochrany detí," uviedol Magyar vo videu, v ktorom predstavil program.
V energetickej oblasti sa TISZA zaviazala ukončiť závislosť od dodávok ruských energií do roku 2035 a do roku 2040 zdvojnásobiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe. Rastúce energetické potreby Maďarska chce opozičná strana pokryť výstavbou jadrovej elektrárne. V prípade vstupu do vlády tiež vykoná „komplexné posúdenie“ projektu jadrovej elektrárne Paks 2. Rozšírenie existujúceho jadrového zariadenia by mal viesť ruský Rosatom.
Vo väčšine prieskumov verejnej mienky má Tisza medzi rozhodnutými voličmi náskok ôsmich až 16 percentuálnych bodov pred stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Prieskumy agentúr blízkych maďarskej vláde však podľa Reuters stále zaznamenávajú náskok Fideszu. Mnohí voliči sú navyše stále nerozhodnutí.