Rozprávkový príbeh nórskej monarchie kazí obžaloba zo znásilnenia a výmena správ medzi princeznou a Epsteinom

Mette-Marit, manželka následníka trónu, má na krku dva problémy. Za jeden nesie priamu zodpovednosť, druhý prípad sa týka jej syna Mariusa Borga Hoibyho. Vysvitlo, že korunná princezná niekoľko rokov dôverne komunikovala s americkým sexuálnym zločincom Jeffreym Epsteinom. A jej syn sa tento týždeň postavil pred súd, lebo čelí obžalobe zo spáchania viacerých trestných činov, medzi ktorými je podľa prokuratúry aj znásilnenie. K poškodeniu dobrého mena monarchie ešte pred nimi dvomi prispela dcéra panovníckeho páru.
Pochopiteľne, že všetky nepríjemnosti spájané s kráľovskou rodinou viedli k zmene postoja mnohých Nórov k ich konštitučnej monarchii. Pohľad do nedávnej aj staršej minulosti pritom ukazuje, že jej patrilo prvenstvo široko-ďaleko: nijaká iná monarchia na svete zjavne nemala tak veľa podporovateľov. ako nórska. Vo februári 2017 viac ako 80 percent opýtaných v prieskume verejnej mienky vyjadrilo podporu pre zachovanie nórskeho kráľovstva. Predvlani bolo jeho stúpencov síce o niečo menej, ale stále veľa (72 %). Ako to vyzerá v súčasnosti? „Popularita monarchie v porovnaní s rokom 2024 klesla o 18 percent na 54 percent," informoval o najnovšej ankete denník Aftenposten. Dodal, že až z troch prieskumov vyplýva, že takmer polovica respondentov sa nazdáva, že korunná princezná Mette-Marit by sa nemala stať kráľovnou.
Panovník Harald V. oslávi o dva týždne už svoje 89. narodeniny. Napriek vysokému veku neuvažuje o abdikácii, no práve preň sa pochopiteľne (hoci mu Nóri želajú ešte veľa pevného zdravia) už začína hovoriť o Nórsku s budúcim kráľom i s budúcom kráľovnou. Mette-Marit by sa ňou mala stať po boku korunného princa Haakona. Svojho muža, s ktorým sa zosobášila pred štvrťstoročím. Najnovšie zverejnenie e-mailovej komunikácie s Epsteinom však stavia Mette-Marit do zlého svetla.
Zoznámili sa v roku 2011, kontakt udržiavali do roku 2014. Keď sa pred siedmimi rokmi objavila prvýkrát informácia, že sa spolu poznali, Mette-Marit tvrdila, že s Epsteinom bola v minimálnom styku a že od roku 2013 prestali komunikovať. Teraz však vysvitlo, že e-maily medzi nimi pochádzajú ešte aj z roku 2014. Ďalšia vec je tá, že si dopisovali jednoznačne ako blízki kamaráti, pričom podaktoré správy sa dajú označiť za jemný flirt.
Čo si všimli nórske médiá, ktoré preštudovali obrovský počet správ týkajúcich sa Epsteina? Medzi tými, v ktorých viedol dialóg s Mette-Marit, sa nájdu aj tieto jej vety: „Každopádne, prídeš ma čoskoro navštíviť??? Chýba mi môj bláznivý priateľ." „Poď nás zachrániť. Umieram z nudy." „Si veľmi šarmantný, vieš." V inej správe sa korunná princezná sťažuje, že to bola takmer nuda na umretie, keď sa zúčastnila svadby luxemburského veľkovojvodu. Jeden e-mail odhaľuje, že Epsteina oslovovala „zlatíčko". Vymieňali si komplimenty, posielali si vinše k narodeninám.
Mette-Marit, ktorá má 52 rokov, sa stala terčom ostrej kritiky, pretože s Epsteinom udržiavala kontakt aj po tom, čo ho prvýkrát začali spájať s trestnou činnosťou súvisiacou s prostitúciou dievčat. Korunná princezná sa teraz ospravedlnila za „zlý úsudok" o Epsteinovi a svoju komunikáciu s ním označila za trápnu. Zdôraznila, že urobila chybu, keď si lepšie nepreverila, o akú osobu išlo. Podčiarkla, že sa ospravedlňuje aj kráľovi i kráľovnej (za poškodenie dobrého imidžu monarchie). Dodajme, že toto vyhlásenie vydala po tom, čo ju kritizoval dokonca predseda vlády Jonas Gahr Store.
Politický komentátor Kjetil Bragli Alstadheim v denníku Aftenposten si položil otázku, či sa Mette-Marit po tomto má naozaj stať v budúcnosti kráľovnou. Ako už bolo vyššie uvedené, pochybuje o tom takmer polovica Nórov. Je však predstaviteľné, že keď po Haraldovi V. nastúpi na trón jeho syn, tak z Haakona, ktorý má tiež 52 rokov ako jeho manželka, by bol panovník bez kráľovnej?
Ozrejmil to ústavný právnik Elvind Smith z univerzity v Osle. „Hoci tradícia je silná, neexistuje žiadna zákonná požiadavka, aby kráľova manželka používala titul kráľovná. Teoreticky sa korunný princ môže stať kráľom bez toho, aby sa korunná princezná stala kráľovnou, aj keď zostanú zosobášení," citoval ho server Nettavisen. Podotkol, že Británia zažila podobnú diskusiu o tom, či sa Camilla mala stať kráľovnou (nakoniec sa ňou stala). „Ak sa Mette-Marit nestane kráľovnou, neovplyvní to nástupníctvo detí jej dcéry princeznej Ingrid Alexandry. Nástupníctvo závisí od dedičstva a nie je ovplyvnené titulmi," poznamenal Smith.
Epsteinova kauza zasiahla Mette-Marit v čase, keď sa pred súd postavil jej syn, ktorého má zo vzťahu s niekdajším partnerom (nevydala sa zaňho, sobáš mala až s Haakonom, svadba bola v roku 2001). Marius Borg Hoiby, ktorý má 29 rokov, je obžalovaný dokopy až z 38 trestných činov vrátane znásilnenia štyroch žien. V prípade dokázania viny mu hrozí až 16 rokov väzenia.
Proces, ktorý potrvá do konca marca, však priamo nezasahuje kráľovskú rodinu, lebo Hoiby nie je jej člen, respektíve nepoužíva nijaké šľachtické tituly. Matka dáva navonok ruky preč od syna: povedala, že sa nepríde pozrieť do súdnej siene. Haakon informoval, že s manželkou nebudú nijako komentovať súdny proces.
Ešte niekoľko viet o dcére panovníckeho páru, ktorú sme v úvode spomenuli ako jednu z vinníčok poklesu popularity nórskej monarchie medzi jej obyvateľmi. Volá sa princezná Marta Luisa, má 54 rokov. V roku 2017 sa rozviedla, druhýkrát sa vydala pred dvomi rokmi. Za manžela si vzala amerického šamana Dureka Verretta. Mnohým Nórom veľmi prekáža. Nie preto, že je černoch, ale pre jeho názory. Na internete napríklad predával medailóny, o ktorých tvrdil, že ochránia pred koronavírusom. Nepochybne sa však k Marte Louise hodí: tá zase tvrdí, že dokáže komunikovať s anjelmi…
Spoločne nahnevali Nórov, keď si zo svojej svadby urobili biznis. Dańoví poplatníci, ktorí sa skladajú na fungovanie monarchie, sa rozčuľovali, lebo ženích a nevesta pozvali fotoreportérov bulvárneho časopisu, ktorým predali exkluzívne práva na zhotovenie snímok a videonahrávok.