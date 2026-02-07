Pravda Správy Svet Trumpova Rada mieru prvýkrát zasadne ešte vo februári, Orbán už má „letenky“

Trumpova Rada mieru prvýkrát zasadne ešte vo februári, Orbán už má „letenky“

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu na predvolebnom podujatí v Szombathely oznámil, že o dva týždne poletí do Washingtonu, kde sa zúčastní na prvej schôdzke Rady mieru, ktorej predsedá americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

07.02.2026 19:45
trump orbán Foto: ,
Prezident Donald Trump si podáva ruku s maďarským premiérom Viktorom Orbánom počas slávnostného podpisu iniciatívy Rada mieru na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku vo štvrtok 22. januára 2026.
„Dostal som pozvánku: o dva týždne sa opäť stretneme (s americkým prezidentom) vo Washingtone, keďže Rada mieru bude mať svoje ustanovujúce zasadnutie,“ vyhlásil maďarský premiér.

Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Viaceré európske štáty na čele s Francúzskom a Britániou pozvanie odmietli, pričom jedinými štátmi EÚ, ktoré ho prijali sú Maďarsko a Bulharsko. Členstvo v Rade mieru, ktorej doživotným predsedom bude Trump, nateraz odmietlo aj Slovensko a Česko.

Hlavnou úlohou Rady mieru podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP však stanovy Rady neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).

Stáli členovia navyše musia za členstvo zaplatiť miliardu dolárov, čo vyvoláva kritiku, že Rada mieru by sa mohla stať „platenou“ verziou Bezpečnostnej rady OSN.

Donald Trump, Vladimir Putin Čítajte viac Trump dal Putinovi ultimátum. Vojnu máme ukončiť do júna, uviedol Zelenskyj. Čo príde potom?
