VIDEO: Pokojná demonštrácia odporcov olympiády v Miláne prerástla v násilnosti

Zhruba 5000 ľudí v Miláne protestovalo proti nákladom na bývanie a taktiež proti obavám z dopadov hier na životné prostredie. Demonštráciu, ktorej súčasťou bol aj pochod, organizovali odbory, organizácie obhajujúce právo na bývanie a ďalšie aktivistické spolky.
Vyhrotenie nastalo po tom, čo sa asi stovka ľudí oddelila od hlavnej časti demonštrácie a zaútočila na políciu. Ťažkoodenci s pomocou vodných diel ale situáciu čoskoro dostali pod kontrolu.
Reuters poznamenal, že kvôli olympiáde panuje v Miláne značne sprísnené bezpečnostné opatrenia. Úrady sa tiež na možné dnešné problémy pripravili po tom, čo pred týždňom zhromaždenia krajnej ľavice v Turíne tiež prerástlo v násilnosti. Ministerstvo vnútra uviedlo, že v Turíne utrpelo zranenie viac ako sto policajtov a že polícia zadržala viac ako 30 demonštrantov.Čítajte viac Vlhová ukončila špekulácie, zverejnila definitívne olympijské rozhodnutie. Shiffrinová reagovala medzi prvými
Ako vyzeral prvý oficiálny deň na olympiáde v Miláne a Cortine? Takto ho zachytili fotografi z celého sveta.