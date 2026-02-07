Pravda Správy Svet VIDEO: Pokojná demonštrácia odporcov olympiády v Miláne prerástla v násilnosti

VIDEO: Pokojná demonštrácia odporcov olympiády v Miláne prerástla v násilnosti

Dnešná demonštrácia odporcov olympiády v severotalianskom Miláne prerástla v násilnosti, keď zhruba stovka protestujúcich hádzala na policajtov delobuchy, dymovnice a fľaše. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že polícia dav rozohnala vodnými delami. Zimné olympijské hry, ktoré sa začali v piatok, hostí Miláno spoločne s Cortinou d'Ampezzo.

07.02.2026 20:28
debata (1)

Zhruba 5000 ľudí v Miláne protestovalo proti nákladom na bývanie a taktiež proti obavám z dopadov hier na životné prostredie. Demonštráciu, ktorej súčasťou bol aj pochod, organizovali odbory, organizácie obhajujúce právo na bývanie a ďalšie aktivistické spolky.

Video

Vyhrotenie nastalo po tom, čo sa asi stovka ľudí oddelila od hlavnej časti demonštrácie a zaútočila na políciu. Ťažkoodenci s pomocou vodných diel ale situáciu čoskoro dostali pod kontrolu.

Reuters poznamenal, že kvôli olympiáde panuje v Miláne značne sprísnené bezpečnostné opatrenia. Úrady sa tiež na možné dnešné problémy pripravili po tom, čo pred týždňom zhromaždenia krajnej ľavice v Turíne tiež prerástlo v násilnosti. Ministerstvo vnútra uviedlo, že v Turíne utrpelo zranenie viac ako sto policajtov a že polícia zadržala viac ako 30 demonštrantov.

Olympijský oheň inšpirovaný Leonardom da Vincim
Video
Zdroj: Reuters
Petra Vlhová Čítajte viac Vlhová ukončila špekulácie, zverejnila definitívne olympijské rozhodnutie. Shiffrinová reagovala medzi prvými
Prvý deň na ZOH 2026 cez fotoobjektívy

Ako vyzeral prvý oficiálny deň na olympiáde v Miláne a Cortine? Takto ho zachytili fotografi z celého sveta.

Fotogaléria
Frida Karlsson nemôže uveriť, že životný výkon...
V uliciach Milána sa dostavila pravá olympijská...
+6Olympijskú atmosféru v Miláne a Cortine si...
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"