VIDEO: Lavíny na severe Talianska zabili v priebehu pár hodín štyroch ľudí

V údolí Valtellina zmietla lavína troch skialpinistov, dvaja z nich zomreli. Ďalšie dve lavíny ohlásila horská služba v Tridentsku, každá z nich si vyžiadala jedného mŕtveho. Pri jednom z týchto incidentov v Tridentsku skončili pod snehom štyria ľudia. Záchranárom sa síce všetky podarilo nájsť, jeden z lyžiarov neskôr podľahol zraneniam v nemocnici.
Lavíny sa odtrhli aj v údolí Aosty na hranici so Švajčiarskom a Francúzskom. Tu snehové mäso zasypalo dvoch skialpinistov, ktorí boli súčasťou päťčlennej výpravy. Lyžiari mali dobré vybavenie, takže sa im podarilo svojich druhov zo snehu vyslobodiť.