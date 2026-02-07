Pravda Správy Svet VIDEO: Lavíny na severe Talianska zabili v priebehu pár hodín štyroch ľudí

Pri niekoľkých lavínach na severe Talianska zahynuli štyria ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Dnes o tom informovala agentúra DPA, ktorá štátnu príslušnosť obetí neuviedla. V talianskych horách platí vysoké lavínové nebezpečenstvo.

Zdroj: Reuters

V údolí Valtellina zmietla lavína troch skialpinistov, dvaja z nich zomreli. Ďalšie dve lavíny ohlásila horská služba v Tridentsku, každá z nich si vyžiadala jedného mŕtveho. Pri jednom z týchto incidentov v Tridentsku skončili pod snehom štyria ľudia. Záchranárom sa síce všetky podarilo nájsť, jeden z lyžiarov neskôr podľahol zraneniam v nemocnici.

Lavíny sa odtrhli aj v údolí Aosty na hranici so Švajčiarskom a Francúzskom. Tu snehové mäso zasypalo dvoch skialpinistov, ktorí boli súčasťou päťčlennej výpravy. Lyžiari mali dobré vybavenie, takže sa im podarilo svojich druhov zo snehu vyslobodiť.

