Rasmussen: Situácia ohľadom Grónska sa zlepšila, kríza však nie je zažehnaná

„Kríza ešte neskončila a zatiaľ nemáme riešenie,“ povedal novinárom šéf dánskej diplomacie v grónskom hlavnom meste Nuuk. „V porovnaní s pred niekoľkými týždňami sme však teraz v oveľa lepšej situácii,“ zdôraznil. Na stole podľa neho nie sú žiadne hrozby zo strany USA ani obchodná vojna s Európou a všetky strany sa zhodujú, že otázka Grónska by mala byť vyriešená diplomatickou cestou.
Trumpove hrozby týkajúce sa prevzatia kontroly nad Grónskom, ktoré je poloautonómnym územím Dánska, minulý mesiac vrhli transatlantickú alianciu do najhlbšej krízy za posledné roky, píše AFP. Americký prezident v uplynulých týždňoch opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
Šéf Bieleho domu však ustúpil od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Trump následne ustúpil aj od zámeru uvaliť clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré podporili Dánsko a postavili sa proti zámeru prezidenta USA.Čítajte viac Rozdeľuj a panuj. Trump chce aj Kanadu, EÚ je opäť v strehu
Grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová po boku Rasmussena privítala, že strany sporu sú teraz v „priamom dialógu“, a dodala, že rokovania prebiehajú v atmosfére vzájomného rešpektu. „Ale ešte nie sme tam, kde chceme byť,“ zdôraznila a povedala, že je „priskoro“ hovoriť, kam rokovania povedú.